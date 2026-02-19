اول غروب و اخر غروب في الجزاير العظيمة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
انها الجزاير القارة يا سادة
آخر مدينة تغرب فيها الشمس تندوف 19:27
بينما أول مدينة تغرب فيها الشمس في بلادنا اليوم هي القالة بتوقيت 18:10
لازم نعرف اثنين واحد تندوف و اخر من القالة ههههه
نتسحر في تندوف و نفطر في القالة هههههه
