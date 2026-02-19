اول غروب و اخر غروب في الجزاير العظيمة

انها الجزاير القارة يا سادة

آخر مدينة تغرب فيها الشمس تندوف 19:27
🇩🇿

بينما أول مدينة تغرب فيها الشمس في بلادنا اليوم هي القالة بتوقيت 18:10
🇩🇿
🌙


لازم نعرف اثنين واحد تندوف و اخر من القالة ههههه
نتسحر في تندوف و نفطر في القالة هههههه
 
