نفحات رمضانية..الحلقة التاسعة...رمضان و القران الكريم

إلياس
:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
Reaction 38.6K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 29,306
- الحلول المقدمة
- 1
- محل الإقامة
- حاسي الرمل ولاية الاغواط
- آخر نشاط
- الوظيفة
- أستاذ تعليم ابتدائي
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 56
يرتبط شهر رمضان بالقرآن الكريم ارتباطًا وثيقًا، فهو شهر نزول الكتاب المبين (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن). يشكل هذا الشهر موسماً لمدارسة القرآن، حيث كان جبريل عليه السلام يدارس النبي ﷺ القرآن في كل ليلة من رمضان. يجتمع فيه الصيام والقيام، ويشفعان للعبد يوم القيامة، كما كان النبي ﷺ أجود ما يكون في رمضان.
المنصة الرسمية لوزارة الأوقاف +1
أهم مظاهر ارتباط رمضان بالقرآن الكريم:
المنصة الرسمية لوزارة الأوقاف +1
أهم مظاهر ارتباط رمضان بالقرآن الكريم:
- نزول القرآن: نزل القرآن الكريم في رمضان، وبالتحديد في ليلة القدر.
- المدارسة: تأسياً بالنبي ﷺ، يستحب مدارسة القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك.
- صلاة التراويح: تُحيى ليالي رمضان بصلاة التراويح التي تُسمع فيها آيات الله، مما يلين القلوب.
- الإكثار من التلاوة: يستغل المسلمون الشهر الفضيل لختم القرآن عدة مرات وتدبر معانيه.
إسلام ويب +3
- التهذيب: يعمل القرآن على تهذيب الصيام وزكاة النفوس، وتحويل الحروف إلى مواقف وعمل.
- الشفاعة: يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة بسب قيامه بالليل.
- خلوة المحب: يجد المؤمن في القرآن أنساً وروحاً، ويحقق حياة القلوب بتدبره.