نفحات رمضانية..الحلقة التاسعة...رمضان و القران الكريم

إلياس

إلياس

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
يرتبط شهر رمضان بالقرآن الكريم ارتباطًا وثيقًا، فهو شهر نزول الكتاب المبين (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن). يشكل هذا الشهر موسماً لمدارسة القرآن، حيث كان جبريل عليه السلام يدارس النبي ﷺ القرآن في كل ليلة من رمضان. يجتمع فيه الصيام والقيام، ويشفعان للعبد يوم القيامة، كما كان النبي ﷺ أجود ما يكون في رمضان.
المنصة الرسمية لوزارة الأوقاف +1
أهم مظاهر ارتباط رمضان بالقرآن الكريم:
  • نزول القرآن: نزل القرآن الكريم في رمضان، وبالتحديد في ليلة القدر.
  • المدارسة: تأسياً بالنبي ﷺ، يستحب مدارسة القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك.
  • صلاة التراويح: تُحيى ليالي رمضان بصلاة التراويح التي تُسمع فيها آيات الله، مما يلين القلوب.
  • الإكثار من التلاوة: يستغل المسلمون الشهر الفضيل لختم القرآن عدة مرات وتدبر معانيه.
    إسلام ويب +3
أثر القرآن في رمضان:
  • التهذيب: يعمل القرآن على تهذيب الصيام وزكاة النفوس، وتحويل الحروف إلى مواقف وعمل.
  • الشفاعة: يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة بسب قيامه بالليل.
  • خلوة المحب: يجد المؤمن في القرآن أنساً وروحاً، ويحقق حياة القلوب بتدبره.
يعد رمضان فرصة لتجديد العلاقة مع القرآن الكريم، والتحلي بآدابه، والعمل به، ليكون حجة للعبد لا عليه
 
شكرا
في ميزان حسناتك
....
 
توقيع ام أمينة
‏قال ابن الجوزيِّ رحمه الله :
‏إذا لم يختم المسلم القرآن تلاوةً في رمضان شهر القرآن ، فلن يختمه في سائر السَّنة إلّا أن يشاء الله

بوركت أستاذ ..
 
توقيع لمعانُ الأحداق
قال لمعانُ الأحداق:
‏قال ابن الجوزيِّ رحمه الله :
‏إذا لم يختم المسلم القرآن تلاوةً في رمضان شهر القرآن ، فلن يختمه في سائر السَّنة إلّا أن يشاء الله

بوركت أستاذ ..
إضغط للتوسيع...
وفيك بركة اختي
سلمت يمناك على الرد
 

المواضيع المشابهة

I
نفحات رمضانية
المشاركات
13
المشاهدات
1K
taleb2011
taleb2011
ع
  • مغلق
نفحات رمضانية ( الضيف المبجل والمتجدد ), موضوع مفتوح للجميع ولكل من له إضافة مشكور
المشاركات
3
المشاهدات
729
farida91
F
العودة
Top Bottom