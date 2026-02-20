02 | رمضَـــان .. في رِحَاب آية / العَدد الثاني - اختموها بـ العفو و العافية





الآية التي نتوقف عندها اليوم ..

قوله تعالى :

﴿

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

﴾

[ آل عمران : 134 ]

على قدر ما تستطيعون .. لا تتركوا خلفكم قلبًا مثقَلًا بكم

امضوا من حياة الناس

بخفّة

، كأنكم لم تكونوا إلا أثرًا طيبًا

حتى و إن انتهت الطرق عند مفترق لا لقاء بعده ..





إن بلغت علاقةٌ ما نهايتها ، لا تجعلوا الخاتمة خصامًا و لا شوكًا في الذاكرة

اختموها بـ

العفو و العافية

كفعلٍ صادق يُمارَس في الخفاء ، بينكم و بين قلوبكم

اعفوا

عن كل وجعٍ تأخّر في الصدر

عن كل زلةٍ لم يُعتذر عنها ،

عن كسرة خاطرٍ أوجعتكم ،

عن دمعةٍ نزلت في منتصف الليل ،

عن صباحاتٍ أُغلِق فيها المزاج لأن اسمًا أو موقفًا مرّ في الخاطر ..

اعفوا

..

لأجل تلك العِشرة التي كانت

و إن قست النهايات





و لا أظنّ أن قلبًا سليمًا يرضى أن يقف يوم القيامة .. و يرى

من كان يومًا قريبًا

يتعذّب بسبب أخطاءٍ دنيويةٍ كان العفو عنها ممكنًا

و كان تجاوزها أيسر من حملها إلى يوم الحساب