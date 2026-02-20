نفحات رمضانية..الحلقة 10..رمضان و الدعاء

عند الإفطار: للصائم دعوة لا ترد.

للصائم دعوة لا ترد. وقت السحر: وقت التنزل الإلهي والمغفرة.

وقت التنزل الإلهي والمغفرة. طوال النهار: فترة الصيام كلها مظنة إجابة.

فترة الصيام كلها مظنة إجابة. ليلًا: خاصة في صلاة التراويح والتهجد.

عند الإفطار: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله".

"ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله". طلب المغفرة: "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني".

"اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني". أدعية قرآنية: "رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"، "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".

الإخلاص واليقين: الثقة بأن الله سيستجيب. الإلحاح: تكرار الدعاء وعدم الاستعجال. رفع اليدين: مع الثناء على الله والصلاة على النبي ﷺ. تحري الحلال: في المأكل والمشرب.

رمضان هو شهر الدعاء بامتياز، حيث دعوة الصائم مستجابة ولا ترد، خاصة عند الإفطار، في السحر، وفي العشر الأواخر. يُستحب الإكثار من دعوات المغفرة والرحمة، مثل: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"، والالتزام بجوامع الدعاء، وتحري أوقات الاستجابة، والإلحاح على الله بالطلب.يعد رمضان فرصة ذهبية لتعزيز العبودية لله عبر التضرع والدعاء، بالدعاء في رمضان عبادة عظيمة تُقرّب العبد من ربه.