نفحات رمضانية..الحلقة 10..رمضان و الدعاء

رمضان هو شهر الدعاء بامتياز، حيث دعوة الصائم مستجابة ولا ترد، خاصة عند الإفطار، في السحر، وفي العشر الأواخر. يُستحب الإكثار من دعوات المغفرة والرحمة، مثل: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"، والالتزام بجوامع الدعاء، وتحري أوقات الاستجابة، والإلحاح على الله بالطلب.
أوقات استجابة الدعاء في رمضان:
  • عند الإفطار: للصائم دعوة لا ترد.
  • وقت السحر: وقت التنزل الإلهي والمغفرة.
  • طوال النهار: فترة الصيام كلها مظنة إجابة.
  • ليلًا: خاصة في صلاة التراويح والتهجد.
أدعية مأثورة ومستحبة:
  • عند الإفطار: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله".
  • طلب المغفرة: "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني".
  • أدعية قرآنية: "رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"، "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".
آداب الدعاء في رمضان:
  1. الإخلاص واليقين: الثقة بأن الله سيستجيب.
  2. الإلحاح: تكرار الدعاء وعدم الاستعجال.
  3. رفع اليدين: مع الثناء على الله والصلاة على النبي ﷺ.
  4. تحري الحلال: في المأكل والمشرب.
يعد رمضان فرصة ذهبية لتعزيز العبودية لله عبر التضرع والدعاء، بالدعاء في رمضان عبادة عظيمة تُقرّب العبد من ربه.
 

