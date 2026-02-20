نفحات رمضانية..الحلقة 10..رمضان و الدعاء

إلياس
رمضان هو شهر الدعاء بامتياز، حيث دعوة الصائم مستجابة ولا ترد، خاصة عند الإفطار، في السحر، وفي العشر الأواخر. يُستحب الإكثار من دعوات المغفرة والرحمة، مثل: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"، والالتزام بجوامع الدعاء، وتحري أوقات الاستجابة، والإلحاح على الله بالطلب.
أوقات استجابة الدعاء في رمضان:
- عند الإفطار: للصائم دعوة لا ترد.
- وقت السحر: وقت التنزل الإلهي والمغفرة.
- طوال النهار: فترة الصيام كلها مظنة إجابة.
- ليلًا: خاصة في صلاة التراويح والتهجد.
- عند الإفطار: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله".
- طلب المغفرة: "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني".
- أدعية قرآنية: "رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"، "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".
- الإخلاص واليقين: الثقة بأن الله سيستجيب.
- الإلحاح: تكرار الدعاء وعدم الاستعجال.
- رفع اليدين: مع الثناء على الله والصلاة على النبي ﷺ.
- تحري الحلال: في المأكل والمشرب.