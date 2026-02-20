افق التوقع

الارتقاء إلى تطلّعات البشر أمر متعب وفعل مستمر، وكلما كان أفق انتظارهم منك عاليا كانت مهمتك أصعب، لذلك أرى ألا تحاول ان تكون لامعا كالشمس؛ يترقبها الجميع وكل حركاتها وسكناتها وأي انطفاء لها أو لحظة ضعف سيشهدها العالم كله .

إن أردت اللمعان فكن نجما أو إنارة في أحد الشوارع أو الضوء الخلفي لسيارة ما...

تعطي من النور قدر اجتهادك وكل قطرة ضوء منك محمودة ولك كل الحق في أن تتعب فتخفت وترتاح.. ولك الحق في الانكسار والهزيمة لتنطفئ غير ملام ولا مذموم.

اختر أن تعيش السهولة حيث كانت.. أقول السهولة لا الكسل والعجز...

إذا أردت أن تشرق فافعل بقدر ما يتيح لك أن تَضْمُر وتغيب متى وجدت في نفسك لذلك حاجة