🗓️ في ضيافة عضو {حاتم خليفة} اليوم الثاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام جيتكم اليوم لأفتح لكم نافذة صغيرة على يومي الرمضاني، لنستشعر معاً ببركة هذه الأيام في بيوتنا

بما أني مريض ومانقدرش نخرج رح نحكيلك على هذا العام فقط

نبدأ يومي بصلاة الفجر في الدار
و نسبح و نستغفر
نلعب شوي مع بنتي وبعدها نرڨد 3/4 سوايع هذا إذا ما نوضتنيش بنتي😂
يلحق الظهر نصلي ونقرأ القرآن، نتصفح التليفون يلحق العصر نصلي نلعب مع بنتي
باش ماتعطلش أمها في الطياب وقبل المغرب ب 20 دقيقة ندخل للكوزينة ههه نعاونها شوي يلحق الآذان ندعي للعائلة نصلو ونفطروا ناكل من كل حاجة شوي مانكثرش

السهرة بالقهوة والتحليات، التحليات مانكثرش منها تلحق التراويح نصلي مع العايلة و نكمل السهرة نتصفح التليفون شوي بعدها نقرا ما تيسر من القرآن ، نلعب مع بنتي شوي غير تلحڨ 12 نتسحر بالمسفوف واللبن أو الشي لي بقى من لفطور ونرڨد
بالنسبة لطبقي المفضل هو طاجين زيتون وطاجين عين بقرة بلا بيهم نحس الطابلة فارغة
ملاحظة: رمضان هذا العام تغير مش كي باقي الأعوام لي فاتوا

أما القضيان شريت كلش قبل رمضان والباقي نبعث ولدي يشريهم

سامحوني طولت عليكم في كتابة الموضوع، ضرك جات العين نروح نعمر السيتيرنا😂
 
سلمت يمناك بصحتك ما شاء الله خويا حاتم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ربي يحفظكم جميعا
 
سامحوني ماكتبتش التفاصيل بزاف كنت مشغول شوي
 
آمين يارب، ربي يكرمك ويجازيك الخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال🤲🏻
 
برنامج بسيط..
ما قلّ وكفى..👍
وأحبّ الأعمال إلى الله أدومها وإن قَلّ..
شافاك الله وعافاك وألبسك ثوب الصحة التامة الدائمة..
