البشارة غفران خرجت من المشفى

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
أحبتي في المنتدى
الحمد لله، أكتب لكم اليوم وقلبي مليء بالفرح والاطمئنان بعد أيام صعبة… و صعبة جدا و مرهقة
اليوم ابنتي غفران خرجت اليوم من المستشفى بعد أسبوعين من البقاء هناك بسبب ارتفاع ضغطها والمضاعفات التي أصابتها
الحمد لله عاد ضغطها إلى الوضع الطبيعي و تم إخراجها مع تعليمات الأطباء بمواصلة المراقبة في البيت
بشرط الريجيم خاصة الابتعاد عن الملح تماما و المصبرات ومراقبة الضغط كل مرة
و عمل تحاليل كل فترة

إذا استجاب جسدها بشكل جيد وارتاحت كليتها ونقص البروتين و عاد إلى وضعه الطبيعي
لن تحتاج إلى أي أدوية وإن قدر الله وكانت الاستجابة أقل، قد نلجأ إلى الأدوية
لكنها ستكون مرهقة وغفران ستتحمل الكثير منها، وهذا ما لا نتمناه لها بإذن الله.
و من الغرابة ان حالة غفران نادرة ان تجتمع حالتين متلازمة نوفروتيك و gna


أشكركم من قلبي على دعواتكم الصادقة ومساندتكم لنا
أسأل الله أن يحفظ غفران ويمن عليها بالشفاء التام ويبارك في صحتها
شكرا شكرا شكرا للجميع من اعماق قلبي
لن انسى دعمكم
 
توقيع الامين محمد
@الامين محمد @حاتم
@حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @غنيمة @ذكريات
@الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@الصقر الأبيض
@الديباج الرقيق
@فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . .
@سجينة الصمت @فادي محمد
@المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون
@زهور الشوق @الرومنسي الجاد
@النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد
@ت.أحمد @سـارة @عاشق اللمة.
@الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي
@الصراحة راحة @بسمة القلوب
@سكون الفجر @سعيد2
@زهيرة تلمسان @جيهان جوجو
@باتنية و نص @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم
@النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @يوسےفے
@أفنانوه @{هِشام}
@أشرقت @السلطانة @رياض تت
@تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان
@موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر
@طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25
@المعلمة النشطة @ديسق @الحلم الوردي
@أم أنيسة @زيــن @إعصار
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى
@هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب
@امحمد خوجة @رزان منال @أم الصبيان
@الحازم @هدوء المطر @الورد الأحمر
@عزيز1982 @خديجة ph @ليليا مرام
@مباركي أسامة @اريج عباس
@البشير البشير @فاتن سيلين
@جمال عبدلي @نجـود
@ذات الشيم @أم إسراء
@أبو خديجة @أمير جزائري حر
@صهيب الرومي
@أم السوس @سفير بلد طيب
@مرسال الشوق @ابو مازن
@{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج
@أكوتبر @جولينا ناصر
@لخضر dz @ولّادة
@غسق الليل @اليمامة_الزرقاء
@سحائب الشوق @الملك الظليل
@نبيل مسلم @أحلامي

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالعربية
@نسرين عزوز @يَقِين؟
@اجمل سمبوسة @الخلوي

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana
@Soumia hadj mohammed
@saddek06000 @afnene
@MESSI23000 @abdouker
@barca.moha @lotfi12
@amar hattab @dahman kz
@ALGERIA DZ @Hakan
@Tama Aliche @sami120
@Moha le sage @Oktavio_hinda
@elmaalii @Amoona
@adam 05_27 @lewaw11274
@space-cowboy @Hocine 27
@la lune rose @momoam
@*amani* @maryou1980
@EL Aìd Nh @CreativePs
@secret de coeur @963Mira
@Mehdidaoud @Needforspeede
@ala3eddine @Ma$Ter @angeblue
@smiley daily @Amine7N
@Zili Na @doaausef3li @mbcsat
@Amine ouar @faith8
@hich86 @karim4algeria
@mohalia @YOUSRAyousra
@4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi
@Iamdetector @NOUR.DZ
@Bouchra zarat @mounaim05
@abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied
@Martech @ENG.MARWA
@tamadhhor @hassibakhe
@Maria bnr @SINMAR44
@abdoulee20 @rasha holwa
@skynssine @Abdelghani03
@nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @Yacine info
@afrah djm @Mohamed elshemy
@ch zaki @hassane1987
@Bilal Manou @Madjid Farid
@Alaa_Eldin @nobledz
@Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @midou@1
@Qusay Legend @safouan
@Rahal Oualid @w@hab_39
@ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @aljentel @bijou071
@xyzwth @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi
@kaka44 @missoum31 @rafid2
@nebbati @BAHMD
@wadoud3113 @sofiane55
@Abde jalil20 @Rochdi.dz
@Mokhito @md amine
@Silent Hill @Adam120
@ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia
@Ezoemy @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz
@MOHA 66 @★Dαяĸ-Sтαя★
@bilal @connecter08000
@Tarek midou @tunisien93
@Yousra sa @maissa gh
@Adem4dz @FAY CAL
@osama305 @bousaid
@taleb2011 @jamal1984
@Kramkamel @MrRobot
@NAASTAREK BBR @latif50
@ABOU RAID @jansenmuller
@taleb2011 @Charaf Mammeri
@BOUTEBEL02DZ @amin2025
@Lamia # @mohd25 @hani05
@bouchra mgh @madodo0909
@Khawla.k @youzo @habib2
@Kaw66 @kh moha @zaamsam
@Banis91 @zimo03
@karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @hich @Souhil92

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالحروف اللاتينية:

@mohamed-riadh @Achraf17
@sana.brh07 @NoLongerHer
 
توقيع الامين محمد
الحمد لله كي خرجت شفيت غفران بنتي
ربي يتم شفاءها إن شاء الله و ترجع كيما كانت او حسن طهور ان شاء الله
 
الحمد لله على خروجها من المستشفى
إن شاء الله تتعافى تماما
 
1771606402099.webp
 
الحمد الله على رجوها للبيت وان شاء الله الشفاء التام
امالا راها حاكمة عندك الليلة
 
الحمد لله..🎉💐
له الحمد على لمّ شملكم في هذه الأيام المباركات..
..
 
توقيع أمير جزائري حر
الحمد لله على سلامتها وطهور باذن الله
ما تشوف فيها شر اخي الامين
الله يحفظلك البنات ويفرحك فيهن يارب
 
توقيع سكون الفجر
الحمد لله ربّ العالمين، خبر مفرح، آخر الأوجاع إن شاء الله..
قبيل برك كانت في بالي ونخمم فيها، الحمد لله
 
توقيع جمــآنــة
الحمد لله على تحسنها وخروجها من لمستشفى
وان شاء الله تتعافا تماما و تروح الامراض كلها.
ربي يحفظها و يخليها ليكم يا رب
 
توقيع dahman kz

المواضيع المشابهة

أ
خرجت من التراب بلا ذنب ولكن كيف ستعود إليه..؟؟
المشاركات
10
المشاهدات
1K
أمينة16
أ
Z
  • مغلق
الطفل محمد الدرة يبيع الشاي في حديقة بوسط غزة وزبائنه يسألونه مندهشين: هل خرجت من القبر؟
المشاركات
3
المشاهدات
698
kamou
K
S
  • مغلق
**إقرأها بقلبك .. لأنها خرجت من القلب**
المشاركات
4
المشاهدات
781
sql
S
العودة
Top Bottom