البشارة غفران خرجت من المشفى

أحبتي في المنتدى

الحمد لله، أكتب لكم اليوم وقلبي مليء بالفرح والاطمئنان بعد أيام صعبة… و صعبة جدا و مرهقة

اليوم ابنتي غفران خرجت اليوم من المستشفى بعد أسبوعين من البقاء هناك بسبب ارتفاع ضغطها والمضاعفات التي أصابتها

الحمد لله عاد ضغطها إلى الوضع الطبيعي و تم إخراجها مع تعليمات الأطباء بمواصلة المراقبة في البيت

بشرط الريجيم خاصة الابتعاد عن الملح تماما و المصبرات ومراقبة الضغط كل مرة

و عمل تحاليل كل فترة



إذا استجاب جسدها بشكل جيد وارتاحت كليتها ونقص البروتين و عاد إلى وضعه الطبيعي

لن تحتاج إلى أي أدوية وإن قدر الله وكانت الاستجابة أقل، قد نلجأ إلى الأدوية

لكنها ستكون مرهقة وغفران ستتحمل الكثير منها، وهذا ما لا نتمناه لها بإذن الله.

و من الغرابة ان حالة غفران نادرة ان تجتمع حالتين متلازمة نوفروتيك و gna





أشكركم من قلبي على دعواتكم الصادقة ومساندتكم لنا

أسأل الله أن يحفظ غفران ويمن عليها بالشفاء التام ويبارك في صحتها

شكرا شكرا شكرا للجميع من اعماق قلبي

لن انسى دعمكم