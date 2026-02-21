بــابُ الرَّيَّــان...في رِحَاب حديث 3 رمضان 1447هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

في رمضان لا يكون الصيام تعبًا يُحتمل، بل شوقًا يُعاش.

نصبر على العطش، ونجاهد رغباتنا،

ونحبس أنفسنا عن المباح

طمعًا في رضا الله.

لكن الله لا ينسى لحظة عطش، ولا ساعة صبر،

ولا نيةً خالصة مرّت في القلب.

وفي هذا العدد من رمضان في رحاب حديث

نقف عند تكريمٍ خاصٍ بالصائمين،

بابٍ في الجنة يحمل اسمًا يواسي عطشهم،

ويُعلن مكانتهم يوم القيامة…