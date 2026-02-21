ما يربط الابن بابيه علاقة الصداقة ام علاقة الابوة؟

سعد نايلي

سعد نايلي

كثيرة هي العلاقات الاجتماعية داخل كل اسرة فهناك علاقة الاخ بأخيه وعلاقة الزوج بزوجته وعلاقة الابناء ببعضهم وعلاقة البنت بأحد والديها ومن بين هذه العلاقات علاقة الابن بوالده فما نوع هذه العلاقة بين الاثنين هل هي علاقة ابوية فقط ام علاقة صداقة ام علاقة اسمية فقط ؟
أبدعوو في إجاباتكم
 
