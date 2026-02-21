ما يربط الابن بابيه علاقة الصداقة ام علاقة الابوة؟

سعد نايلي
:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
Reaction 5.3K
الجوائز 845
- تاريخ التسجيل
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 2,645
- محل الإقامة
- توقرت
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 15 نوفمبر 1961
- الوظيفة
- متقاعد
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 60 إلى 65 سنة
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 46
كثيرة هي العلاقات الاجتماعية داخل كل اسرة فهناك علاقة الاخ بأخيه وعلاقة الزوج بزوجته وعلاقة الابناء ببعضهم وعلاقة البنت بأحد والديها ومن بين هذه العلاقات علاقة الابن بوالده فما نوع هذه العلاقة بين الاثنين هل هي علاقة ابوية فقط ام علاقة صداقة ام علاقة اسمية فقط ؟
أبدعوو في إجاباتكم
أبدعوو في إجاباتكم