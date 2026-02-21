03 | رمضَـــان .. في رِحَاب آية / العَدد الثالث - فكَيف بِقَلبك ؟







عســــــاكم بخير

رواد اللمة الجزائرية

رمضانكم مبارك



كل عام و أنتم بخير



ساقَ الله تعالى إليك سعادةَ إهلاله، وعرّفك بركة كماله،

وقسَم اللّه لك من فضله، ووفّقك لفرضِه ونفْلِه

أهلا بكم

في العدد الثالث

من سلسلتكم الرمضانية

~ [ في رِحَاب آية | نورٌ يتجدّد ] ~



هنا نحاول كل يوم أن نتأنّى ..

أن نقف قليلًا لِنصغي لما تقوله الآية للقلب ..

فكم من آيةٍ مررنا بها مرارًا ،

و لو وقفنا عندها قليلًا

لانكشف لنا فيها نورٌ لم نره من قبل ..







الآية التي نتوقف عندها اليوم ..

قوله تعالى :

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

[ الأنعام : 59 ]



آية مليئة

بالطمأنينة ..



نحن نُرهق أنفسنا بالتفكير ..

نُريد أن نعرف قبل أن يحدث

أن نُمسك بالمستقبل كما نُمسك بأشيائنا الصغيرة

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ..

المفاتح جمع ، لا مفتاحًا واحدًا ..

غيبٌ بعد غيب ، بابٌ بعد باب ..

أقدار ، و أرزاق ، و تأخيرات ، و أحداث لو كُشفت لك قبل أوانها لانكسر قلبك أو اغترّ ..

- ما يُقلقك في يدٍ أرحم من يدك ، و أعلم من عقلك .. -



في الآية استعارة عن التوصل إلى الغيوب بالمفتاح

و لذلك قال بعضهم : هو مأخوذ من قول الناس افتح علي كذا ، أي أعطني أو علمني ما أتوصل إليه به

فالله تعالى عنده علم الغيب ، و بيده الطرق الموصلة إليه ، لا يملكها إلا هو

]



و روى البخاري عن ابن عمر

عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال : "

مفاتح الغيب خمس لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله

ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله

ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله