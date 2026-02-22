04 | رمضَـــان .. في رِحَاب آية / العَدد الرابع - كُن مُحسِنًا و استَبشِـر

لمعانُ الأحداق
عســــــاكم بخير رواد اللمة الجزائرية
رمضانكم مبارك
كل عام و أنتم بخير
" يا عبادَ الله جدّوا، رُبَّ داعٍ لا يُردُّ "
أهلا بكم في العدد الرابع من سلسلتكم الرمضانية
~ [ في رِحَاب آية | نورٌ يتجدّد ] ~
هنا نحاول كل يوم أن نتأنّى ..
أن نقف قليلًا لِنصغي لما تقوله الآية للقلب ..
فكم من آيةٍ مررنا بها مرارًا ،
و لو وقفنا عندها قليلًا
لانكشف لنا فيها نورٌ لم نره من قبل ..
سنتوقف اليوم عند آيتين .. استثناءً
قوله تعالى :
﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾
[ الأعراف : 56 ]
﴿ .... وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾
[ الأعراف : 156 ]
- سبحان الله بيناتهم 100 آية بالضبط -
" قريب " هنا ليس مجرد موقع مكاني .. هو قرب معنوي و روحي
رحمة الله تلامس القلوب المتجهة إليه بالخير ، تنساب إليهم خفية في حياتهم اليومية ..
في نجاة من مصيبة ، أو في نور سكينة يملأ قلبًا مضطربًا
تذكير بأن الله لا يبتعد عن عبد يسعى للخير .. و أن رحمته سبحانه ليست بعيدة عنا و عن أفعالنا الصالحة ..
" المحسنين " هم من يجعلون من حياتهم انعكاسًا للخير ..
في قولهم ، فعلهم ، و حتى نواياهم
المحسن هو من يمد يده للآخرين بلا انتظار مقابل ، من يعامل الناس بالعدل و الرفق
من يزرع الطمأنينة أينما ذهب
- الأعمال الحسنة جسور تقرب الإنسان من رحمة الله -
جاء في تفسير السعدي
" فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها ، و أداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه
ولهذا قال : { إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ } في عبادة اللّه ، المحسنين إلى عباد اللّه
فكلما كان العبد أكثر إحسانا ، كان أقرب إلى رحمة ربه ، و كان ربه قريبا منه برحمته ، وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى "
عن رحمة الله ..
الله رحِيمٌ حاشاه أن يرى خاطِر عبده مُنكسرًا و لا يَجبُره
قد يصرف الله اليوم عنكَ شيئًا تُحبه لخيرٍ أنتَ تجهلُه ..
لرُبمَّا إن آتاكَ سيضُّرك في دينك أو دنياك - لذلك صرفهُ الله عنك -
لا بُخلًا منهُ و لا عجزًا حاشاه عز و جل ، و إنمَّا رأفةً و عنايةً بك ..
===
سبحان الله ما ســارَ قلبٌ بالإحسان يوما إلّا و ظللتـه
غمامـة العطــــاء المُضـــــاعف
و نـال حُــبّ الأرواح و مودّتها الصَّادقة
فإن المعــــروف الذي أُخلص لله لا يضيعُ أبدًا .. يأتِ بِه الله سـارًّا غدقًا و لو بعدَ حِين ..
الإحسان من أعظم الفضائل وأرفعها
فكن في زمرة المُحسنين
و استبشـر
رحمةُ الله واسعة .. حتمًا ستُحيط بك لتنسَى أوجاعك .. يجبُركَ الله جبرًا لم تتخيّلهُ قط
سبحانه قادِر على إسعادك في أقل من ثانية فلا تيأس
ثِق بالله تمام الثقة .. صوتك الذي تظن أنه لن يعبُر جِدار غرفتك .. يعبُر سبع سماوات طِباقًا
و لا تقنَط .. الله تعالى يقول في سورة الحجر : ﴿ قالَ وَمَن يَقنَطُ مِن رَحمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضّالّونَ ﴾ ..
يَقنَط أيّ ييأس
===
- يُدبرها لك الله بأفضل مما تتمنَّى -
تحية طيبة
[ لمعانُ الأحداق ]