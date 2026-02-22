04 | رمضَـــان .. في رِحَاب آية / العَدد الرابع - كُن مُحسِنًا و استَبشِـر

رواد اللمة الجزائرية



رمضانكم مبارك

كل عام و أنتم بخير



"

يا عبادَ الله جدّوا، رُبَّ داعٍ لا يُردُّ

"



أهلا بكم

في العدد الرابع

سنتوقف اليوم عند آيتين .. استثناءً

قوله تعالى :

﴿

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

﴾

[ الأعراف : 56 ]

﴿ ....

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

﴾

[ الأعراف : 156 ]

-

سبحان الله بيناتهم 100 آية بالضبط -

"

قريب

" هنا ليس مجرد موقع مكاني .. هو قرب معنوي و روحي

رحمة الله تلامس القلوب

المتجهة إليه بالخير

، تنساب إليهم خفية في حياتهم اليومية ..

في نجاة من مصيبة ، أو في نور سكينة يملأ قلبًا مضطربًا

تذكير بأن الله لا يبتعد عن عبد يسعى للخير .. و أن رحمته سبحانه ليست بعيدة عنا و عن أفعالنا الصالحة ..

"

المحسنين

" هم من يجعلون من حياتهم انعكاسًا للخير ..

في قولهم ، فعلهم ، و حتى نواياهم

المحسن هو من يمد يده للآخرين بلا انتظار مقابل ، من يعامل الناس بالعدل و الرفق

من

يزرع الطمأنينة

أينما ذهب

-

الأعمال الحسنة جسور تقرب الإنسان من رحمة الله

-

جاء في تفسير السعدي

"

فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها ، و أداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه

ولهذا قال : {

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

} في عبادة اللّه ، المحسنين إلى عباد اللّه

فكلما كان العبد أكثر إحسانا ، كان أقرب إلى رحمة ربه ، و كان ربه قريبا منه برحمته ، وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى

"

عن رحمة الله ..

الله رحِيمٌ حاشاه أن يرى خاطِر عبده مُنكسرًا و لا يَجبُره

قد يصرف الله اليوم عنكَ شيئًا تُحبه لخيرٍ أنتَ تجهلُه ..

لرُبمَّا إن آتاكَ سيضُّرك في دينك أو دنياك -

لذلك صرفهُ الله عنك

-

لا بُخلًا منهُ و لا عجزًا حاشاه عز و جل ، و إنمَّا

رأفةً و عنايةً

بك ..

===

سبحان الله ما ســارَ قلبٌ بالإحسان يوما إلّا و ظللتـه