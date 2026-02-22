زاد الرحيل
السلام عليكم
شهر رمضان هو شهر الصيام و القيام وهو ركن من اركان الاسلام الخمسة و طبعا لا يوجد من يفطر الا من كان مريضا وافتي له بالفطار،لكن في الحقيقة الكثير منا يصوم و ينسى ان لرمضان كيس اذا لم يحافظ عليه يثقت و يضيع اجر الصيام بل تذهب حسناته الى غيره
ان تصوم و تغتاب فهذا كيس مثقوب
ان تصوم ولا تصلي فهذا كيس مثقوب
ان تصوم ولا تصل رحمك فهذا كيس مثقوب
ان تصوم و جارك لا يجد ما يفطر فهذا كيس مثقوب
فحذاري من الكيس المثقوب
