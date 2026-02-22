نفحات رمضانية..الحلقة 11...رمضان و التقوى

هدف الصيام الأسمى: شرع الصيام لكسر الشهوات وتدريب النفس على امتثال أوامر الله وترك ما حرمه، مما يرسخ ملكة التقوى.

شرع الصيام لكسر الشهوات وتدريب النفس على امتثال أوامر الله وترك ما حرمه، مما يرسخ ملكة التقوى. التقوى والمراقبة الذاتية: ينمي الصيام حساسية مرهفة من الخطأ، مما يجعل الصائم يراقب الله في كل أفعاله.

ينمي الصيام حساسية مرهفة من الخطأ، مما يجعل الصائم يراقب الله في كل أفعاله. خلق المتقين: يتجاوز الصيام الامتناع عن المباحات (الأكل والشرب) إلى صيام اللسان والجوارح عن المحرمات، مما يجعل الصيام جُنة (وقاية) من النار والمعاصي.

يتجاوز الصيام الامتناع عن المباحات (الأكل والشرب) إلى صيام اللسان والجوارح عن المحرمات، مما يجعل الصيام جُنة (وقاية) من النار والمعاصي. نتائج التقوى في رمضان: من صام إيماناً واحتساباً غفرت ذنوبه، وحلّت البركات، وتهذبت الأخلاق.

الصوم عن الحرام: صيام الجوارح عن المعاصي، واللسان عن الغيبة والزور، كما صامت المعدة عن الطعام.

صيام الجوارح عن المعاصي، واللسان عن الغيبة والزور، كما صامت المعدة عن الطعام. الإخلاص والاحتساب: أداء العبادات (قيام، قرآن، صدقة) رغبة في ثواب الله، لا عادة اجتماعية.

أداء العبادات (قيام، قرآن، صدقة) رغبة في ثواب الله، لا عادة اجتماعية. مراقبة النفس: ترويض النفس على كتم الغيظ والصبر، كما في الحديث: "فليقل إني صائم".

ترويض النفس على كتم الغيظ والصبر، كما في الحديث: "فليقل إني صائم". الاستعداد الإيماني: استقبال الشهر بالنية الصادقة واستحضار مقاصد الصيام.

رمضان هو مدرسة التقوى الربانية، حيث يهدف الصيام إلى تهذيب النفس وتقويتها على طاعة الله واجتناب نواهيه، محققاً غاية "لعلكم تتقون". التقوى في رمضان تعني مراقبة الله في السر والعلن، وكف الجوارح عن الآثام، وليس فقط الامتناع عن الطعام، مما يورث الحذر من المعاصي طوال العام.خلاصة الأمر، التقوى هي الثمرة المرجوة من رمضان، والصيام هو الوسيلة لزرعها في القلوب