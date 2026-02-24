هل النجاح في الحياة مقتصر على تصالح المرء مع ذاته؟

لنجاح في الحياة هو أمر مقتصر على تصالح المرء مع ذاته، فالتوافق مع الذات يعتبر ركنٌ هام لجذب الاستقرار النفسي، وحتى يمكن أن تتوفر هذه الصفة بشكل مكتمل يجب عليك أنْ تقوم بعتاب نفسك، لكن مع مرعاة عدم التقليل من شأنها، ومقارنتها بالغير حتى لا يكون بمثابة الإحباط لها، فإياك أنْ نتأرجح بين مرحلة الوجود ومرحلة اللاوجود، لأنّ أجمل أساسيات النجاح في الحياة أن تدرك قيمة نفسك، حتى و إنْ لم يقدرها الآخرون فيك، ولا تحاول أن تنتظر المديح من غيرك أو ثنائه عليك، فهذا أسلوب ضعف سيكون هدفه الوحيد هو التباهي أمام الغير، بل كن على ثقة في كل ما يمليه عليك عقلك وتتبع أثَر صفيره، وخالف كل ما يتعارض مع رغباتك حتى تصل الى قناعة النفس، وإهتم بفواصل نجاحك العامة منها والسرية ، فتحقق كل ماهو مرغوب بنجاح والإيباء يتراقص في جوانبك وبدقة متناهية