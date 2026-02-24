شعر عن عاقبة الظلم

قد حقَّ بعد الله أنْ تخشَى امرأً

قدْ سُمْتهُ ظُلمًا فإنَّ دُعاءَه ُ



يزجى إلى فوق السماوات العلى

وقضى له أن يستجيب نداءه



لاتنطَوِي هذِي السماءُ بعرضِها

حتَّى يُوفَّى حقَّهُ و دواءَهُ



ياماضيًا في ظلمهِ فاللهُ

يُمهلُ ثمَّ يُمطرُ إنْ أرادَ سماءَهُ



إنْ عاشَ في الدّنْيا مُعافى سالمًا

فلسوفَ يلقَى في الحسابِ جزاءَهُ





نسرين عزوز