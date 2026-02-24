شعر عن عاقبة الظلم

:: عضو منتسِب ::
قد حقَّ بعد الله أنْ تخشَى امرأً
قدْ سُمْتهُ ظُلمًا فإنَّ دُعاءَه ُ

يزجى إلى فوق السماوات العلى
وقضى له أن يستجيب نداءه

لاتنطَوِي هذِي السماءُ بعرضِها
حتَّى يُوفَّى حقَّهُ و دواءَهُ

ياماضيًا في ظلمهِ فاللهُ
يُمهلُ ثمَّ يُمطرُ إنْ أرادَ سماءَهُ

إنْ عاشَ في الدّنْيا مُعافى سالمًا
فلسوفَ يلقَى في الحسابِ جزاءَهُ


صدقتِ .. لا ظلم يدوم و لا ظالم ..
و ما الله بغافل ..

ملاحظة صغيرة فقط .. من فضلك
الأفضل وضع كتاباتك الجميلة في قسم بوح القلم كتابات الأعضاء
حتى تكون أكثر ترتيبا ..

شكرا لك
بارك الله فيك أختي الفاضلة سأذهب وأنقلها.. مازلت لا أجيد استخدام المنتدى جيدا 🥰😅
 
لا بأس .. عادي ليست مشكلة
أي استفسار نحن هنا .. لا تتردي !!

+

لا داعي لتكرارها .. تنقلها مراقبتنا اللطيفة
@ام أمينة من فضلك تُشكرين


شكرا لك لمشاركتنا جميل ما يبوح به قلمك
 
