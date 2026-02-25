~تحلية الأربع ملاعق من مطبخي👩🏻‍🍳~

*amani*

*amani*

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
صحا فطوركم أحبّتي
هذي هي التحلية لي درتها هههه ساهلة ماهلة نص ساعة وهي وجدت

جبت حبة بيض ضربتها مليح حتى يرجع القوام أبيض هك
IMG_20260225_155127_746.webp


زدت عليها أربع ملاعق كبار سكر وزدت ضربت مليح، زدت أربع ملاعق زيت وضربت، وزدت أربع ملاعق حليب
مبعد زدت للخليط زوج ملاعق كبار كاكاو وخلطت

IMG_20260225_155421_578.webp


زدت خمس ملاعق فرينة ونص پاكي خميرة الحلوى، هنا على حساب نوعية الفرينة انا درت خمسة جاتني حاكمة روحها شوي زدتلها حليب
حطيتها في المول الأسطوري ودخلتها للفرن

IMG_20260225_160456_644.webp

بعد ماطابت شرّبتها بالحليب وهنا تحمست شوي، لي درتلو ملعقة كبيرة تاع شوكولا آتارتيني سخنتهم شوي قيس ماذابت الشوكولا برك
وهي سخونة شرّبتها بهذا الخليط، والمشكل اني كثرت بزاف شربتها حتى قالت فيكس مسكينة هههه

IMG_20260225_161621_825.webp




بالنسبة للطبقة الفوقانية، درت نص لترا حليب مع صاشي فلون نوارة تاع الشوكو مع شوية نشاء قيس نص ملعقة كبيرة ولا أقل وملعقة سكر ، السكر اختياري
خلطت بارد في بارد حطيت الخليط على النار كي وجد حطيتو فوق الكيكة وخليتها تجمد
(تاني الحليب يُفضل تحطو أقل من نص لترا لأنو جاني بزاف حتى هو)

IMG_20260225_164546_512.webp

وهذي هي بعد ماجمدت درتلها شوي كريمة هك للزينة برك، هي البنة والله جات روعة وش هو جات مشربة بزاف كيما راكم تشوفو
زعما حطيتها في الصحن والو حلفت إذا تحكم روحها 😂

IMG_20260225_211036_427.webp


IMG_20260225_211112_972.webp


IMG_20260225_211144_067.webp


والمهم أننا نتعلموا من أخطاءنا المرة الجاية إن شاء اللّه ندير حسابي 🥰
دُمتم في رعاية الله وحفظه ❣️
 
السلام عليك
بصحتكم
 
تبان تشهي سلمت يمناك
 
سلام عليكم
يعطيك الصحة سلمت الايادي 🥰
 
تبان بنينة
يعطيك الصحة
....
 
