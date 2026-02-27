❤️ مُحمد ﷺ & مساحة لسيّد الخلق وحبيب الحقّ ❤️ قالوا عنه..

تحيّة طيّبة..💐

خطر على قلبي في صباح هذه الجمعة الرمضانيّة المباركة أن أفتتح هذا المُتصفّح ليكون مساحة مُخصّصة لسيد ولد آدم محمد ﷺ موضوع متجدّد إلى ما شاء اللّه له أن يكون..

نضع هنا ما قاله عنه ربّه في القرآن والسُنّة.. وما قاله عنه أصحابه عليهم الرضوان.. وما قاله عنه كُلّ البشر من علماء وشعراء وأدباء.. سواءٌ من مُتّبعيه ومُحبّيه أو من أعدائه٬ فالحقُّ ما شهدت به الأعداءُ..

والكُلّ مدعُوّ للمشاركة.. لعلنا نحوز أجرا ويكون لنا يوم القيامة ذُخراً..


أرجو أن تمهلوني حتّى أُدرج ما قاله عنه ربُّه جلّ وعلا في القرآن.. وبعد ذلك لكم الخطّ لتدرجوا ما تشاؤون..


بسم الله وعلى بركة اللّه..
ذِكْرُهُ بالاسم
ورد ذكر النبي مُحمّد باسمه " مُحَمَّدٌ" 4 مرّات في القرآن.. وسُمّيت باسمه سورة من القرآن وهي سورة مُحَمَّدٌ..
المواضع هي:

سورة آل عمران (آية 144): {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ}.
سورة الأحزاب (آية 40): {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ}.
سورة محمد (آية 2): {وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ}.
سورة الفتح (آية 29): {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ}.
وذُكر باسم " أحمد " في موضع واحد وهو:
في سورة الصف (آية 6): {وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ}.
وذُكر في مواضع كثير من القرآن بصفات وألقاب سنتناولها في مداخلات لاحقة..
أما اسم طه وياسين أو يس الشائعة عند العامة فلم يتفق عليها العلماء بأنها له
وسأعود إليها في مداخلة لاحقة..
تحية طيبة..💐
هل طه ويس من أسماء النبي ﷺ ؟

ذكر القاضي عياض في كتابه "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" حديثاً يشير فيه إلى تعدد أسماء النبي ﷺ، ونصه كما أورده هو: "لي عند ربي عشرة أسماء". يذكر القاضي عياض في السياق أن بعض هذه الأسماء هي "طه" و"يس"
وقد قيل في بعض تفاسير طه: إنه يا طاهر ياهادي، وفي يس: يا سيد..
قال ابن القيم: في تحفة المودود: وأما ما يذكره العوام أن يس وطه من أسماء النبي ﷺ فغير صحيح ولا حسن ولا مرسل، ولا أثر عن صاحب، وإنما هذه الحروف مثل: الم، وحم، والمر، والر ونحوها.

بدءّ من المُداخلات اللاحقة سأتناول ما ثبت من أسمائه في السُنّة المُطَهّرة..
وبعد ذلك ما ورد من صفاته وألقابه في القرآن.. ثُمّ السُنّة..
 
