❤️ مُحمد ﷺ & مساحة لسيّد الخلق وحبيب الحقّ ❤️ قالوا عنه..

تحيّة طيّبة..
خطر على قلبي في صباح هذه الجمعة الرمضانيّة المباركة أن أفتتح هذا المُتصفّح ليكون مساحة مُخصّصة لسيد ولد آدم محمد ﷺ موضوع متجدّد إلى ما شاء اللّه ﷻ له أن يكون..
نضع هنا ما قاله عنه ربّه في القرآن والسُنّة.. وما قاله عنه أصحابه عليهم الرضوان.. وما قاله عنه كُلّ البشر من علماء وشعراء وأدباء.. سواءٌ من مُتّبعيه ومُحبّيه أو من أعدائه٬ فالحقُّ ما شهدت به الأعداءُ..
والكُلّ مدعُوّ للمشاركة.. لعلنا نحوز أجرا ويكون لنا يوم القيامة ذُخراً..أرجو أن تمهلوني حتّى أُدرج ما قاله عنه ربُّه جلّ وعلا في القرآن.. وبعد ذلك لكم الخطّ لتدرجوا ما تشاؤون..
