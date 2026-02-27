❤️ مُحمد ﷺ & مساحة لسيّد الخلق وحبيب الحقّ ❤️ قالوا عنه..

./

بسم الله وعلى بركة اللّه..

ذِكْرُهُ بالاسم

ورد ذكر النبي مُحمّد ﷺ باسمه " مُحَمَّدٌ " 4 مرّات في القرآن.. وسُمّيت باسمه سورة من القرآن وهي سورة مُحَمَّدٌ ..

سورة آل عمران (آية 144): { وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ }.

سورة الأحزاب (آية 40): { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ }.

سورة محمد (آية 2): { وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ }.

سورة الفتح (آية 29): { مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ }.

وذُكر باسم " أحمد " في موضع واحد وهو:

في سورة الصف (آية 6): { وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ }.