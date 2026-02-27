Ziani Rajf
يا الله…
ليس لي سواك،
ولا ألوذ إلا ببابك.
خذ بقلبي إليك إن تاه،
وأمسك بيدي إن زلّت،
ولا تتركني لنفسي طرفةَ عين.
يا جابر الكسر،
إن ضاقت بي الأرض بما رحبت
فاجعل في صدري سماءً لا تنطفئ.
يا الله…
إن سألوني عمّن أرجو
قلت: ربًّا
إذا قلتُ “يا ربّ”
قال: “لبيك”.
