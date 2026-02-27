يا الله

Ziani Rajf

Ziani Rajf

:: عضو منتسِب ::
يا الله…
ليس لي سواك،
ولا ألوذ إلا ببابك.

خذ بقلبي إليك إن تاه،
وأمسك بيدي إن زلّت،
ولا تتركني لنفسي طرفةَ عين.

يا جابر الكسر،
إن ضاقت بي الأرض بما رحبت
فاجعل في صدري سماءً لا تنطفئ.

يا الله…
إن سألوني عمّن أرجو
قلت: ربًّا
إذا قلتُ “يا ربّ”
قال: “لبيك”.
 

المواضيع المشابهة

خديجة ph
يا الله تتكساو
2 3
المشاركات
47
المشاهدات
2K
sana barhoumi
sana barhoumi
الطيب الجزائري84
التّسبيح علاج للأمراض النّفسيةّ -بإذن الله-
المشاركات
2
المشاهدات
426
الطيب الجزائري84
الطيب الجزائري84
الرابيع
وهران الان_ انفجار حمام سيدي بن يبقى يخلف قتيل و 5 جرحى 😱 الله يجيب الخير يا رب انشاء لله سلامات
المشاركات
2
المشاهدات
414
إلياس
إلياس
إلياس
فضائل كلمة التوحيد: لا إله إلا الله
المشاركات
0
المشاهدات
398
إلياس
إلياس
سكون الفجر
حصريا: يا الله نعمل التونة في البيت
المشاركات
14
المشاهدات
2K
سكون الفجر
سكون الفجر
العودة
Top Bottom