يا فاتنـةَ السَّحَرِ الموشّى بالسُّهُدِ

Ziani Rajf

Ziani Rajf

:: عضو منتسِب ::
يا فاتنـةَ السَّحَرِ الموشّى بالسُّهُدِ
يا قبلةَ النورِ في ليلٍ من الأبدِ

لمّا تجلّتْ على أهدابِ مُقلَتِها
ذابَ الهلالُ وخَرَّ النجمُ في كَبِدي
وسارَ في الروحِ نايُ الشوقِ مرتعشًا
يبكي الهوى بين أوتارٍ من الجَسَدِ

سكرى أنا… لا من كؤوسٍ قد شربتُ بها
لكنْ من اللفظِ إذ يُلقى على كبدي

ويحَ الفؤادِ إذا ما همسَتْ فتنًا
يُحيي الرمادَ ويُذكي جمرةَ الرَّصَدِ

يا من تُخمِّرُ في الشفتينِ قبلتَها
كأنها الشمسُ في أعنابِ مُعتقَدِ
إذا اقتربتِ اضطربَتْ في الصدرِ أشرعتي
وصارَ بحري بلا ساحٍ ولا مَدَدِ

أنا الذي كان صخرًا في تماسكِه
فصارَ في نارِ عينيكِ ابنةَ الزَّبَدِ

ما بين خوفٍ ورجوى في محبتِها
أمشي على الجمرِ لا أرتابُ في وعدي

إن كان عشقُكِ نارًا لا قرارَ لها
فالصبرُ يحترقُ المختارُ في جسدي
وإن يكنْ جنّةً خضراءَ وارفةً
فأنا المطرْ… سأسقيها بلا عدَدِ

آهٍ يا ليلُ… قلْ لها
إنِّي بها أُبعَثُ من رَمَدي
إن ضحكتْ أشرقتْ دُنيايَ قاطبةً
وإن دنتْ… قامتِ القيـامةُ في كبدي
 

المواضيع المشابهة

ف
الإمام مالك رحمه الله وبعض علماء المالكيَّة بالمغرب و التَّمسُّك بالسُّنَّة وفهم السَّلف ونبذ البدع
المشاركات
2
المشاهدات
960
فتحون
ف
أ
أتدرين يا أمي " فتاة سبتمبر " { خاص بالمسابقـة " الطبعة السـآبعة" } ‏
2
المشاركات
21
المشاهدات
2K
حكايا الورد
حكايا الورد
ب
تفضلو باركولي المازوزي تاعنا نجج في السيزيام يا جماعة....
2 3 4
المشاركات
79
المشاهدات
9K
وائل ابن الجزائر
وائل ابن الجزائر
S
  • مغلق
(و جادلهم بالتي هي أحسن) يا دعاة السّلفيّة
المشاركات
15
المشاهدات
2K
samer100
S
B
  • مغلق
جديد :.. حمّل الكتاب الآن {السيد المسيح رسول السلام يلوح بالافق} يا اخي في الانسانية
المشاركات
1
المشاهدات
877
bshar-87
B
العودة
Top Bottom