يا فاتنـةَ السَّحَرِ الموشّى بالسُّهُدِ

يا قبلةَ النورِ في ليلٍ من الأبدِ



لمّا تجلّتْ على أهدابِ مُقلَتِها

ذابَ الهلالُ وخَرَّ النجمُ في كَبِدي

وسارَ في الروحِ نايُ الشوقِ مرتعشًا

يبكي الهوى بين أوتارٍ من الجَسَدِ



سكرى أنا… لا من كؤوسٍ قد شربتُ بها

لكنْ من اللفظِ إذ يُلقى على كبدي



ويحَ الفؤادِ إذا ما همسَتْ فتنًا

يُحيي الرمادَ ويُذكي جمرةَ الرَّصَدِ



يا من تُخمِّرُ في الشفتينِ قبلتَها

كأنها الشمسُ في أعنابِ مُعتقَدِ

إذا اقتربتِ اضطربَتْ في الصدرِ أشرعتي

وصارَ بحري بلا ساحٍ ولا مَدَدِ



أنا الذي كان صخرًا في تماسكِه

فصارَ في نارِ عينيكِ ابنةَ الزَّبَدِ



ما بين خوفٍ ورجوى في محبتِها

أمشي على الجمرِ لا أرتابُ في وعدي



إن كان عشقُكِ نارًا لا قرارَ لها

فالصبرُ يحترقُ المختارُ في جسدي

وإن يكنْ جنّةً خضراءَ وارفةً

فأنا المطرْ… سأسقيها بلا عدَدِ



آهٍ يا ليلُ… قلْ لها

إنِّي بها أُبعَثُ من رَمَدي

إن ضحكتْ أشرقتْ دُنيايَ قاطبةً

وإن دنتْ… قامتِ القيـامةُ في كبدي