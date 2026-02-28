جبروت ترمب

زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
امريكا تحت قيادة المتغطرس ترمب هي اليوم في أوج طغيانها و ترمب يعتبر كوكب الارض ملك له يديره كيف يشاء و متى يشاء ولا احد له الحق في الاعتراض و من عارضه سيدفع الثمن.
بدأ العدوان الامريكي على ايران اليوم و كلنا كنا نعلم انه سيحدث بعد الحشد العسكري الكبير و بالاشتراك مع اسراىيل ،طبعا الهدف الاول و الاخير هو تحطيمها لاجل حماية اسرائيل.
ما يدهشني قوة اسرائيل في حد ذاتها دمرت غزة و حزب الله و ضربت سوريا و ايران .
من أين لها هذا السلاح الذي لا يتوقف و طبعا امريكا الممول الاول لها
جبروت ترمب من اين استمده وهل اصوله يهودية ام ملف ابستن لا يزال يخفي الكثير عن ام جنون العظمة هو من يحركه
هل يمكن ان تحدث مفاجاة تحطم هذا الطاغي ام انه سيحطم و يغير الكثير ثم تنتهي فترته و يرحل و هو أمن بدون عقاب.
 
توقيع زاد الرحيل

المواضيع المشابهة

MiriRina
أبتسم ودع الدنيا تبكـي من جبروت إبتسآمتك
المشاركات
6
المشاهدات
683
MiriRina
MiriRina
ب
دع الأحزان تبكي من جبروت أبتسامتك
المشاركات
3
المشاهدات
1K
EL General
EL General
ع
دع الأحزان تبكي من جبروت إبتسامتك
المشاركات
17
المشاهدات
1K
عبد الوهااب
ع
EL General
دع الاحزان تبكي من جبروت ابتسامتك!!!
المشاركات
0
المشاهدات
643
EL General
EL General
Z
::.. اجعل الهموم تبكي من جبروت ابتسامتك ..::
المشاركات
14
المشاهدات
2K
ميسون 79
م
العودة
Top Bottom