امريكا تحت قيادة المتغطرس ترمب هي اليوم في أوج طغيانها و ترمب يعتبر كوكب الارض ملك له يديره كيف يشاء و متى يشاء ولا احد له الحق في الاعتراض و من عارضه سيدفع الثمن.

بدأ العدوان الامريكي على ايران اليوم و كلنا كنا نعلم انه سيحدث بعد الحشد العسكري الكبير و بالاشتراك مع اسراىيل ،طبعا الهدف الاول و الاخير هو تحطيمها لاجل حماية اسرائيل.

ما يدهشني قوة اسرائيل في حد ذاتها دمرت غزة و حزب الله و ضربت سوريا و ايران .

من أين لها هذا السلاح الذي لا يتوقف و طبعا امريكا الممول الاول لها

جبروت ترمب من اين استمده وهل اصوله يهودية ام ملف ابستن لا يزال يخفي الكثير عن ام جنون العظمة هو من يحركه

هل يمكن ان تحدث مفاجاة تحطم هذا الطاغي ام انه سيحطم و يغير الكثير ثم تنتهي فترته و يرحل و هو أمن بدون عقاب.