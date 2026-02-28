اخاف ان اكذب يا صاحبي

سعد نايلي

سعد نايلي

:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
من المستحيل الان ان اكون مواطنا صادقا
ترتجف يدي وانا ارغب بالكتابة
ولكن اوراقي التي امامي تهمس في سري وتقول هي تجربة
ولكني لا اخفيكم سرا انا اخاف ان اكذب عليكم
وتكون كلماتي غير صادقة وغير بريئة
حتى ممكن العسكر صباحا امام باب منزلي
والتهمة انت صادق فلماذا اليوم تكذب…
وانا في الحقيقة لا اكن عداء للعسكر بالرغم من اني احبهم
والظالم والفاسد معروف لديهم…الافظل لدينا الصمت
لان الكلام في كثير من الاحيان سلاح المنافق
والثرثرة سلاح اللصوص في ديارنا
فالبلاغة ماتت واندثرت او امتلكها التافهون
عفوا وطني ما عدت بحاجة الي التعبير والكلام فقط للعسكر
 
توقيع سعد نايلي
كلام جميل و مميز سلمت يمناك اخي جعله الله في ميزان حسناتك
 

المواضيع المشابهة

س
يا صاحبي ....
المشاركات
0
المشاهدات
2K
سمر الحياة
س
و
هكذا يا صاحبي تنصر القضايا العربية والاسلامية ولا بلالالالالالا
المشاركات
4
المشاهدات
949
وجع الظلم
و
ت
يا صاحبي...
3 4 5
المشاركات
96
المشاهدات
6K
جزائرية بقلب فلسطيني
ج
ا
واش بيك يا صاحبي الدراهم عمرها ما تغلط .... ؟؟؟؟
المشاركات
14
المشاهدات
2K
مابقاش بزاف.Dz
مابقاش بزاف.Dz
ا
واش راك تهدر يا صاحبي ....؟
المشاركات
0
المشاهدات
660
السوفي
ا
العودة
Top Bottom