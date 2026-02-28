اخاف ان اكذب يا صاحبي

من المستحيل الان ان اكون مواطنا صادقا

ترتجف يدي وانا ارغب بالكتابة

ولكن اوراقي التي امامي تهمس في سري وتقول هي تجربة

ولكني لا اخفيكم سرا انا اخاف ان اكذب عليكم

وتكون كلماتي غير صادقة وغير بريئة

حتى ممكن العسكر صباحا امام باب منزلي

والتهمة انت صادق فلماذا اليوم تكذب…

وانا في الحقيقة لا اكن عداء للعسكر بالرغم من اني احبهم

والظالم والفاسد معروف لديهم…الافظل لدينا الصمت

لان الكلام في كثير من الاحيان سلاح المنافق

والثرثرة سلاح اللصوص في ديارنا

فالبلاغة ماتت واندثرت او امتلكها التافهون

عفوا وطني ما عدت بحاجة الي التعبير والكلام فقط للعسكر