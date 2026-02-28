هل يتجاوز النفط حاجز 100 دولار بفعل التوترات الإقليمية؟

يشهد سوق النفط العالمي حالة من الترقب الحذر مع تصاعد الضربات العسكرية بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في ظل مخاوف متزايدة من انعكاسات مباشرة على إمدادات الطاقة وأسعار الخام. ويرى خبراء الطاقة أن أي عمليات عسكرية أو ضربات متبادلة في المنطقة قد تؤدي إلى ارتفاعات سريعة في أسعار النفط تتراوح بين 10 إلى 15%، تبعًا لحجم التصعيد ومدى استمراره، إضافة إلى طبيعة الأهداف التي قد تطال البنية التحتية النفطية أو طرق الملاحة.وسبب تأثر أسعار النفط هو ارتباطه الوثيق بـمضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم لنقل النفط والغاز. فالمضيق تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الخام القادمة من دول الخليج العربي نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية، ما يجعل أي تهديد لحركة الملاحة فيه عاملًا مباشرًا لاضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار.في المقابل، تشير تقديرات إلى أن الولايات المتحدة عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز أمنها الطاقوي، سواء عبر زيادة الإنتاج المحلي أو عبر الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، ما يمنحها هامشًا أكبر لامتصاص الصدمات قصيرة الأجل مقارنة ببعض الأطراف الأخرى. غير أن السوق العالمي بطبيعته مترابط، وأي اضطراب في منطقة حيوية كمنطقة الخليج ينعكس على الأسعار عالميًا ، وتتوقع بعض التحليلات أن تتجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار .