💥 اللّماوي الأكثر مشاركة 💥🇩🇿 سلسلة متجدّدة 💥🇩🇿 العدد 03 - مارس 2026 💥🇩🇿

وعودٌ على بدء..

مواطنين وإدارة.. موضوع جديد.. أرجو أن يجد صدى وتفاعلا بين اللّماويين..مواطنين وإدارة..

ولعله يُشعل الحماس.. للنشاط والمشاركة.. والتنافس الأخويّ الجميل..

نضع هنا من حين لآخر قائمة الأعضاء الأكثر مشاركة لهذا الشّهر..

الموضوع صالح لشهر واحد.. ثُمّ متجدّد.. حيث يتم إغلاقه بنهاية الشهر.. ويفتح موضوع جديد.. وهكذا حتى نهاية السنة...

ويكون هناك تقييم وتكريمات في نهاية كلّ فصل من السنة. وتكريم ختاميّ في نهاية السّنة حيث يتم جمع إحصائيات المواضيع الاثنا عشر للتعرف على الأعضاء الأكثر نشاطا.. للسنة المنصرمة..

فيكون لدينا فائزون... ونعطيهم جوائز أو ميداليات... ذهب / فضة / برونز ...الخ وألقاب لكل فصل مثلا: بطل موسم الشتاء... الربيع... الخ

ويُختتم التتويج ببطل السنة الأكثر مشاركة وتفاعلا...

الموضوع غايته التنشيط وتمتين الروابط بين عائلتنا الكبيرة..

وهو مفتوح للإثراء والأفكار..

...

وعند افتتاح كل عدد شهري جديد يكون في رأس الموضوع نفس النّص الموجود هنا.. مع ما يتم الاتفاق عليه من تعديلات وإضافات..

تحياتي