الاستاذ علي هزايمه بين الرجل والمرأه

المجتمع بين الرجل و المرأه
● الرجل :- زوجتي لا تلد المجتمع :- تزوج عليها
● المرأة :- زوجي عقيم المجتمع :- اصبري إن الله مع الصابرين
● الرجل :- زوجتي مريضة و لم تعد قادرة على القيام بالأعمال المنزلية المجتمع :- طلقها و تزوج غيرها ● المرأة :- زوجي مريض و غير قادر على العمل . المجتمع :- اصبري و ابحثي على عمل كي تعيلي أسرتك . لا تنسي أن تعتني بزوجك المريض و بنظافة بيتك كلما أنهيت عملك .
● الرجل :- زوجتي عنيدة لا تسمع كلامي . المجتمع :- طلقها و تزوج غيرها .
● المرأة :- زوجي يعنفني و يهينني . المجتمع :- اصبري من أجل أولادك و عائلتك.
● الرجل :- زوجتي ليست جميلة ؛ لم تعد تعجبني. المجتمع :- طلقها و تزوج أجمل منها
● المرأة :- زوجي ليس جميلا و رائحة العرق تفوح منه كل يوم و لم يعد يعجبني.
المجتمع :- اصبري ؛ حتى لو كان زوجك بشعا استمري معه لماذا ينصح المجتمع دائما بتبديل المرأة و في نفس الوقت ينصح المرأة دائما بالصبر ؟
