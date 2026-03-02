الاستاذ علي هزايمه بين الرجل والمرأه

سعد نايلي

سعد نايلي

:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
المجتمع بين الرجل و المرأه
● الرجل :- زوجتي لا تلد المجتمع :- تزوج عليها
المرأة :- زوجي عقيم المجتمع :- اصبري إن الله مع الصابرين
● الرجل :- زوجتي مريضة و لم تعد قادرة على القيام بالأعمال المنزلية المجتمع :- طلقها و تزوج غيرها ● المرأة :- زوجي مريض و غير قادر على العمل . المجتمع :- اصبري و ابحثي على عمل كي تعيلي أسرتك . لا تنسي أن تعتني بزوجك المريض و بنظافة بيتك كلما أنهيت عملك .
● الرجل :- زوجتي عنيدة لا تسمع كلامي . المجتمع :- طلقها و تزوج غيرها .
المرأة :- زوجي يعنفني و يهينني . المجتمع :- اصبري من أجل أولادك و عائلتك.
● الرجل :- زوجتي ليست جميلة ؛ لم تعد تعجبني. المجتمع :- طلقها و تزوج أجمل منها
المرأة :- زوجي ليس جميلا و رائحة العرق تفوح منه كل يوم و لم يعد يعجبني.
المجتمع :- اصبري ؛ حتى لو كان زوجك بشعا استمري معه لماذا ينصح المجتمع دائما بتبديل المرأة و في نفس الوقت ينصح المرأة دائما بالصبر ؟
 
توقيع سعد نايلي
كلمات رائعة و قيمة و مميزة سلمت يمناك
 

المواضيع المشابهة

E
حق المساواة بين الرجل والمراة فى القانون الجزائرى
المشاركات
3
المشاهدات
1K
خديجة ph
خديجة ph
أبو إبراهيم .
طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة ! ومادا عن حقوق المرأة ؟
المشاركات
3
المشاهدات
593
أبو إبراهيم .
أبو إبراهيم .
أبو إبراهيم .
طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة ! ومادا عن حقوق المرأة ؟
المشاركات
4
المشاهدات
653
أبو إبراهيم .
أبو إبراهيم .
جليلوس
  • استطلاع استطلاع
فارق العمر بين الرجل والمرأة لصالح من ؟؟
المشاركات
2
المشاهدات
1K
ليليا مرام
ليليا مرام
الديباج الرقيق
الصداقة بين الرجل والمرأة ...
2 3 4
المشاركات
77
المشاهدات
6K
الفارس النبيل
ا
العودة
Top Bottom