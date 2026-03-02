الاستاذ علي هزايمه بين الرجل والمرأه

● الرجل :- زوجتي لا تلد المجتمع :- تزوج عليها

المرأة :-

زوجي عقيم المجتمع :- اصبري إن الله مع الصابرين

● الرجل :- زوجتي مريضة و لم تعد قادرة على القيام بالأعمال المنزلية المجتمع :- طلقها و تزوج غيرها ● المرأة :- زوجي مريض و غير قادر على العمل . المجتمع :- اصبري و ابحثي على عمل كي تعيلي أسرتك . لا تنسي أن تعتني بزوجك المريض و بنظافة بيتك كلما أنهيت عملك .

● الرجل :- زوجتي عنيدة لا تسمع كلامي . المجتمع :- طلقها و تزوج غيرها .

المرأة :-

زوجي يعنفني و يهينني . المجتمع :- اصبري من أجل أولادك و عائلتك.

● الرجل :- زوجتي ليست جميلة ؛ لم تعد تعجبني. المجتمع :- طلقها و تزوج أجمل منها

