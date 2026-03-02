عِقد الجلال

عِقدُ الجلال



يا مَلِكَ الحُسنِ يا بدرَ الكمالِ

يا من لهُ في الفؤادِ اعتدالِ

حبُّكَ تاجٌ على هامِ المنى انتظمَتْ

منهُ المعاني كعِقدِ اللآلِ

نورٌ إذا لاحَ في سرِّ مهجّتي

أزهَرَ قلبي بريًّا من ملالِ

قلبي إذا ذُكِرتَ استيقظتْ

فيه القبابُ وعانقَتِ الظلالِ

يركعُ لا ذُلًّا ولكنْ هيبةً

ويهوى سجودًا بغيرِ سؤالِ

ما كان يعرفُ سرَّ الهوى

حتى أتيتَ بسلطانِ الجمالِ

أنتَ الجلالُ إذا ما اعتلى

وأنتَ الدلالُ إذا ما انثالِ

في بُعدِكَ القُربُ مستورُهُ

كالنجمِ يخفي ضياءَ الهلالِ

ألقاكَ في الضوءِ إن أقبلَتْ

شمسُ النهارِ، وفي ارتحالِ

حتى إذا الليلُ أرخى السُّدولَ

كنتَ السنا بين طيّاتِ حالِي

أنتَ المدى، أنتَ لي موطني

وأنتَ عزّي، وأنتَ اعتلالي

حبُّكَ أزليٌّ في أضلُعي

لا يعتريه انطفاءُ الزوالِ

لو فنيَ الحرفُ وانهدَّ بي

صوتي، لبقيتَ معنى المقالِ

ما قلتُ فيكَ سوى قطرةٍ

وبحرُكَ يعلو على الاحتمالِ

يا مَلِكًا في الحشا عرشُهُ

قَدَرٌ يُتوَّجُ بالإجلالِ

إن كان لي فخرُ عاشقِهِ

فحبُّكَ يكفيني عن كلِّ مالِ