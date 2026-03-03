لكِ أختي اللمّاوية 💗 .. || استعيني بالله و اصدقي العزم



صحــــــــا رمضانكم

تقبل الله منا و منكم



كيف حالكن يا لماويات ؟



إلى الأخوات و أخص ( الأمهات )

إلى من بدأ يتسلل إلى قلبها الحزن و الضيق لفوات أيام رمضان و هي تلهث دون أن تفعل ماخططت له

من عبادات و طاعات و طول قيام و كثرة ختمات ..

لكثرة

انشغالها مع أطفالها

سواء كان طفلها رضيع أو سن مادون المدرسة أو سن المدرسة

مع

أعمال البيت

و

المطبخ

التي لا تنتهي !

كأنك تتسابقين كل يوم مع الوقت لتؤدي ماعليكِ ، و كلما أنهيتِ عمل ،

لتتفرغي و تنعمي بجلسة هادئة في محرابك مع مصحفك

أتتكِ

أشغال من حيث لا تحتسبي

!



أُحب أن أُذكِّر نفسي و إياكِ ، بأمور لعل فيها تطييب لخاطرك ، و نفع لاستدراك و تحسين ماهو قادم من أيام رمضان ..



أولًا

لتدركي جيدًا [

إنَّا لله

] .. بمعنى أننا مِلك لله عز و جل يفعل بنا مايشاء ،

و أنّا نعبده على مراده وحده ، لا على مانهوى و نحب !

أنتِ زوجة و أم ، إذن أنتِ راعية و مسؤولة عن رعيتك التي استرعاكِ الله إيّاها

هذا واجبك و

مع الاحتساب

و

تجديد النية

فأنتِ في

عبادة عظيمة

مشكلتنا أننا نحصر العبادة في مصحف و مصلى ، مع غياب فقه الأولويات و تقديم الفرض على النفل !



العبادة مفهومها أوسع بكثير من فهمنا القاصر ، و

العبادات القلبية عظيمة

رضاكِ و تسليمك لمراد الله منك عبادة ، انكسارك لله و حزنك لعجزك عن الاجتهاد عبادة ..

هذا الهمّ .. همّ السير إلى الآخرة و مغفرة الله و عفوه الذي يشغلك لن يضيع أجره عند الله

الله مُطلِع على قلبك ، يعلم همك و حزنك ، و يعلم نيتك ، و يعلم أوقات الوهن التي تهجم على جسدك بعد يوم شاق من المهام

سبحانه مُطلِع على كل هذا ،

و هو أرحم الراحمين !

صيامك النهار حتى و أنتِ منشغلة في أعمالك و أطفالك فأنت في عبادة تستغرق يومك

و (

مَن صامَ رَمَضانَ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ

)



حفاظك على الفرائض ، اجتنابك للمعاصي و المحرمات

طاعتك لزوجك و حفظك له بالغيب ..

تربيتك لأولادك مع الاحتساب ..

كل هذا عبادة !



حتى شغل البيت و إعداد الطعام مع الاحتساب و تجديد النية عبادة !

أرأيتِ كيف أن يومك كله في عبادة ، مع يقظة قلبك و استحضاره لهذه المعاني

و كما قيل : "

عادات أهل اليقظة عبادات

"

فاستعيني بالله و اصدقي العزم و انوِ الخير

، و احتسبي و استغلي أي وقت يُتاح لكِ ..

اشغلي لسانك

بذكر الله

و الذكر من أيسر العبادات و أعظمها أجرًا

اقرئي من حفظك أو

استمعي للقرآن

أثناء عملك بالبيت ، اسمعي دروس نافعة

و هكذا استغلي المتاح و ما يتيسر لكِ

و كلما وجدتي نفسك تعبتِ و ضاق صدرك لعجزك

ادعي لأخواتك

الأمهات مثلك بظهر الغيب بما تحبين لنفسك

و يقول الملك على دعائك

و لكِ بالمثل !



ليكن قلبك يقظًا ، و استعيني بالله و جددي نيتك و انوِ الخير و اغتنمي كل دقيقة ممكنة ، و

أبشري