سِرُّ الوُجود

يا زمانَ الوصلِ عُدْ وانثرْ سَناكَ على فؤادي

فالهَوى إن غابَ عنّي أظلمَتْ كلُّ البلادِ

تلكَ أيّامي هناءٌ

حينَ لاحَ الحُبُّ بادي

وتمايلتِ الرؤى سِحرًا

في شغافِ القلبِ نادي

فاستفاقَ العمرُ لحنًا

واستحالَ الصمتُ شادي

واصطفَتْ أحلامُ صِبْيٍ

كالنجومِ على مرادي

سكّنَ العشقُ شقائي

وأذابَ الحزنَ هادي

فغدا صدري رياضًا

من يقينٍ وودادِ

كلّما ناديتُ اسمًا

ذابَ صوتي في اتحادي

أنتَ سرّي حينَ أشقى

أنتَ فجري في سوادي

أيُّ سرٍّ فيك يُروى؟

أيُّ نورٍ فيك بادِي؟

أأنتَ الحبُّ حقًّا

سِرُّ هذا الكونِ فادي؟

إن يكن في البعدِ موتي

فبقربِك كانَ ميلادي

أنا ما عشتُ سوى عشقٍ

يتغنّى في فؤادي

يا حياتي يا هنايا

ردّي الروح للي فات

الحب سرّ الوجود

وبه نحيا بعد الممات