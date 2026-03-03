النفط يواصل ارتفاعه ويتجاوز 84 دولار

كما كان متوقعا فقد ارتفعت أسعار النفط لعدة جلسات متتالية، حيث تجاوز سعر خام برنت مستوى 84 دولارًا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الأمريكي أيضًا. ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى القلق من احتمالات تعطل إمدادات النفط نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة.وتتركز المخاوف تحديدًا حول سلامة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز عالميًا. فأي اضطراب في هذا الممر البحري قد يؤدي إلى نقص في المعروض، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع سريعًا بسبب حساسية الأسواق لأي تهديد يتعلق بالإمدادات.وأشار محللون إلى أن استمرار التوتر لفترة طويلة قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في حركة الشحن، وربما يدفع بعض المنتجين إلى تعديل مستويات الإنتاج إذا امتلأت المخزونات أو تعثرت عمليات النقل.ورغم وجود بعض خطوط الأنابيب البديلة في دول المنطقة، إلا أن طاقتها الاستيعابية لا تكفي لتعويض توقف كامل لحركة الملاحة في المضيق، ما يجعل الأسواق شديدة التأثر بأي تطورات عسكرية أو سياسية هناك.وتعكس موجة ارتفاع النفط الحالية مدى ارتباط أسواق الطاقة بالأحداث الجيوسياسية، خاصة في المناطق الحيوية للإنتاج والنقل. فكلما زادت التوترات، ارتفعت المخاوف، ومعها ترتفع الأسعار .________________________