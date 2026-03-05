غرتان السمك مع المقبلات

عساكم بخير وعافية ان شاء الله
يا الهي بالأمس دخل علينا رمضان واليوم ما بقي منه الا 13 يوم وممكن اقل
أسأل الله ان نكون فيه ممن اعتق الله رقابهم من النار
ويجعلنا من الفائزين فيه يارب العالمين، آمين

اليوم طبقنا فاخر من الآخر ورح يعجبكم بشكل خرافي
لانو أظن ان كثير من الناس لم يجربوه من قبل
وهذه دعوة عامة بأن تجربو هذه الوصفة اللذيذة

بسم الله ندخل على المكونات ..

كيلو سمك بدون شوك [أي نوع تفضلوه عادي]
كيلو بطاطا مقشر ومسلوق
ملعقة كبيرة شبنت أخضر او ناشف
1 كوب كريما الطبخ
2 ملعقة كبيرة نشا الذرة
ملح حسب الرغبة


نسخن الفرن على 180 فوق وتحت ونبدأ بتجهيز السمك
في صينية نرص قطع السمك ثم نملح على الجنبين
ونرشه بالشبنت وندخله الفرن لمدة 12 دقيقة فقط
ووقت تخرجيه رح يكون السمك نزل كل الماء اللي فيه تقريباً

IMG_0743.webp


وفي قدر على النار نقوم بتجهيز الكريما او الصوص اللي رح نضيفه للسمك
وهو الكريما مع النشاء ونخلط جيداً الى ان نحصل على صوص ثقيل
لكن لا نوصله لدرجة الغليان ابدً

IMG_0746.webp


ثم نضيف الخليط الى السمك ونعيده الى الفرن ونتركه لمدة 20 دقيقة
او الى ان نحصل على الطبقة المحمرة من الاعلى

IMG_0748.webp


IMG_0751.webp


والبطاطا المسلوقة قمت بهرسها واضفت اليها القليل من الملح
والشبنت وقدمتها الى جانب السمك
وايضاً قمت بتحمير بعض قطع الفطر مع الزبدة
وبعض اصابع الهليون المحمرة ايضاً بالزبدة
لأحصل على طبق شهي وراقي جداً

IMG_0753.webp


أتمنى يكون طبق اليوم قد نال رضاكم وحمسكم لتجربوه
صحتين وهنا على قلوبكم
والى اللقاء مع وصفات جديدة

1772746300218.webp


 
