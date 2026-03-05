يا طيفَها الساري بنبضِ مشاعري

رفقًا بقلبٍ في هواكِ تأجَّجا

أنا في رحابكِ عابدٌ متبتّلٌ

أرنو إليكِ وفي يديَّ توهُّجا

إن غِبتِ عن عيني فذكركِ موطني

أو أقبلتِ رأيتُ فجركِ أبلجا

خمري عيونُكِ والشفاهُ قصيدتي

والخصرُ ميزانُ الجمالِ إذا انثنى

‏ما عدتُ أرجعُ بعد بحرِكِ عاشقًا

إمّا الوصولُ… وإمّا أن أُدرِجا

يا ليلُ قُلْ لها: فؤادي عهدُهُ

لا ينثني… ما دام حبًّا أُنتِجا