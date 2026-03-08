الغناء الشعبي حلال وليس حرام

أم عبد الله
سلامي للجميع وصحا رمضانكم
موضوعي اليوم ع الشعبي الغناء الموروث الذي يعرض دوما وابدا وخاصة ف رمضان بعد الآذان مباشرة (علاش)
دوما اتسائل ومنذ صغري لما الشعبي مرفوق بعد الآذان وفي كل القنوات الجزائرية وكأنه حلال مع انه عناء والغناء بمجمله حرام ولا استثناءات فهي مزامير للشيطان
اذا لما ؟ وهل يتعمدون ذلك مع انتا مجتمع مسلم
ان انهم حقا يرونه حلال
ثم اين الوزارة الدينية من هذا وكانهم لايرون الامر له اعوام يتكرر ولا تجد احد استنكره
هنا يبقى السؤال المطروح هل الشعبي حلال
اعلم اني اكثرت عليكم وكتبت موضوعي بدون انتقاء اوتجهيز مسبق اعتذر منكم ولان تساؤلاتي بين ايديكم فهو برأيي انتهاك واضح لحرمة رمضان ومع ذالك لا احد يعره اهتماما
وفي الاخير كونو بخير
