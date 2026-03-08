الغناء الشعبي حلال وليس حرام

لحرمة رمضان

سلامي للجميع وصحا رمضانكمموضوعي اليوم ع الشعبي الغناء الموروث الذي يعرض دوما وابدا وخاصة ف رمضان بعد الآذان مباشرة (علاش)دوما اتسائل ومنذ صغري لمامرفوق بعد الآذان وفي كل القنوات الجزائرية وكأنه حلال مع انه عناء والغناء بمجمله حرام ولا استثناءات فهي مزامير للشيطاناذا لما ؟ وهل يتعمدون ذلك مع انتا مجتمع مسلمان انهم حقا يرونهثم اين الوزارة الدينية من هذا وكانهم لايرون الامر له اعوام يتكرر ولا تجد احد استنكرههنا يبقى السؤال المطروح هل الشعبي حلالاعلم اني اكثرت عليكم وكتبت موضوعي بدون انتقاء اوتجهيز مسبق اعتذر منكم ولان تساؤلاتي بين ايديكم فهو برأيي انتهاك واضحومع ذالك لا احد يعره اهتماماوفي الاخير كونو بخير