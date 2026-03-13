أليس في هذه الأمة رجل رشيد 😥 & وا أسفاه على أمة تمكّن منها الوهن.

صرخة منقولة عن صفحة الدكتور خليل العناني..



هو مفيش مسؤول عربي واحد يملك الحد الأدنى من

الرجولة

الكرامة

ليخرج ويرد على

نتنياهو

؟ ليس بخطاب دبلوماسي بارد، ولا ببيان خشبي لا يسمعه أحد… بل بكلمة واضحة تستحضر النصوص التي يؤمن بها اتنين

مليار مسلم

ويتلونها ليل نهار.







لماذا لا يخرج أحدهم ليذكّر العالم بأن المسجد الأقصى ليس مجرد قضية سياسية عابرة، بل قضية

عقيدة

وتاريخ ونص قرآني واضح؟



﴿

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

﴾



هذه الأرض مباركة بنص القرآن، وليست أرضاً بلا تاريخ ولا أصحاب.



﴿

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

﴾



هذه ليست دعاية سياسية…

هذه نصوص دينية ثابتة يعرفها العالم منذ قرون.



لكن المشكلة ليست في غياب النصوص. المشكلة أن كثيراً من الحكام اليوم فقدوا حتى

شجاعة

استحضارها.



الذين يستحضرون الدين في سردياتهم وصراعاتهم يفعلون ذلك بلا تردد…بينما نحن نخجل من ديننا ونخاف من ذكره حتى في أبسط المواقف.



ولهذا ليس غريباً أن يتجرأ نتنياهو كل يوم أكثر…عندما يعلم أن من أمامه لا يملك حتى

شجاعة الكلمة

.

