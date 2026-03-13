أليس في هذه الأمة رجل رشيد 😥 & وا أسفاه على أمة تمكّن منها الوهن.

أمير جزائري حر

صرخة منقولة عن صفحة الدكتور خليل العناني..

هو مفيش مسؤول عربي واحد يملك الحد الأدنى من الرجولة و .. الكرامة ليخرج ويرد على نتنياهو؟ ليس بخطاب دبلوماسي بارد، ولا ببيان خشبي لا يسمعه أحد… بل بكلمة واضحة تستحضر النصوص التي يؤمن بها اتنين مليار مسلم ويتلونها ليل نهار.

لماذا لا يخرج أحدهم ليذكّر العالم بأن المسجد الأقصى ليس مجرد قضية سياسية عابرة، بل قضية عقيدة وتاريخ ونص قرآني واضح؟

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

هذه الأرض مباركة بنص القرآن، وليست أرضاً بلا تاريخ ولا أصحاب.

﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

هذه ليست دعاية سياسية…
هذه نصوص دينية ثابتة يعرفها العالم منذ قرون.

لكن المشكلة ليست في غياب النصوص. المشكلة أن كثيراً من الحكام اليوم فقدوا حتى شجاعة استحضارها.

الذين يستحضرون الدين في سردياتهم وصراعاتهم يفعلون ذلك بلا تردد…بينما نحن نخجل من ديننا ونخاف من ذكره حتى في أبسط المواقف.

ولهذا ليس غريباً أن يتجرأ نتنياهو كل يوم أكثر…عندما يعلم أن من أمامه لا يملك حتى شجاعة الكلمة.
النّتن يصرح.. سنقيم مملكتنا وسنغير وجه الشرق الأوسط.. وسيعود المسيح.. الخ
ومسؤولون أمريكيون كُثُر يستحضرون نصوصا من الإنجيل..
وترمب مغتصب الأطفال الفاسد يطلب البركات من قساوسته...
وهذه الأمة وزعماؤها في سبات عميق أو جُبن وخوف...
أليس الموت مرة واحدة والحياة الحق عند الله في الآخرة.. فلِمَ هذا الذلّ..

بالأمس قرأنا في كتب التاريخ كيف سقطت قرطبة ..
و كيف تحوّل مسجدها الأعظم إلى كاتدرائية يُقرع فيها الناقوس بدل أن يُرفع الأذان
و اليوم .. تُكتب صفحات جديدة من الذلّ .. ليس بأقلام الغزاة وحدهم .. بخذلان أمة كاملة
نامت عن قدسها ، و وهنت عن نصرة أقصاها و دينها

أستحضر قول المتنبي
مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الهَوَانُ عَلَيهِ
ما لجُرْحٍ بمَيّتٍ إيلامُ

الله المستعان
 
ما حدث في الأندلس يتكرر حرفيا.. أمام أعيننا
دويلات.. وإمارات..
لها جيوش فلكلورية..
وبعضها لا يملك جيشا حتى.. ويستجدي عدوّه للتفاوض..
ما الفرق بينهم وبين ملوك الطوائف..
سيتساقطون جميعا..
 
لا أحد يخرج أو يتجرأ على قول كلمة واحدة لأنه ببساطة هناك صنفان من الحكام الأول اما خائن و اما أصوله يهودية و يتغطى بالعروبة و الاسلام و اما الثاني فهو ضعيف لا حول ولا قوة له. ولا يعنيه الامر مطلقا يعيش كالبهيمة.
 
قالها أبو البقاء الرندي الأندلسي في رثائه لوطنه ..
لمِثلِ هذا يذوبُ القلبُ من كمدٍ
إنْ كانَ في القلبِ إسلامٌ وإيمانُ
 
أين هذا التباكي عن العروبة والإسلم حينما قامت ايران بإحتلال العراق وشكلت اربع فرق للموت ليس لها من عمل إلا تصفية اهل السنة والجماعه وقتلت في خلال عشرة ايام 3000 سني عراقي وسجنت 85 الف عراقي بلا ذنب جنوه إلا انهم سنه بالله أين انتم وين كنتم ؟ لم نسمع منكم حتى شخيرا يستنكر ذلك .. أين انتم حينما هجرت عشرة مليون عراقي واحتلت منازلهم ومزارعهم وأملاكهم لم نسمع منكم استنكارا واحدا ولا كلمة حق واحده مجرد كلمة حق ليس انتصاراً للإسلام والمسلمين بل كلمة حق ولو جبر خاطر …
أين انتم حينما قامت ايران بإحتلال لبنان وشكلت جيشا من الباسيج الإيراني تابعا لها ويؤتمن بأمرها وعندما كان الشيعه عددهم قليل في لبنان قامت بإستقطاب 120 الف إيراني وعراقي وتجنيسهم رغما عن انوف اهل لبنان بمساعدة حافظ الاسد هل اي منكم استنكر هذا الفعل ؟!
اين انتم حينما قامت ايران بقتل شرفاء لبنان بداء من رفيق الحريري وانتهاء بسمير قصير اين كنتم هل كنتم في غيبوبه ام انكم تذكرتم الاسلام الآن ؟!
اين انتم حينما احتلت ايران سوريا وهجرت 10 مليون سوري وقتلت حتى الأطفال بالبراميل الحارقه ودمرت سوريا تدميرا لم يكن له مثيل وقامت بطرد اأمة المساجد ومنها المسجد الأموي الشهير ووضعت المعممين المشركين المطبرين وسمحت بليلة الطفيه في مسجد معاويه هل كنتم حينها في غيبوبه او على عيونكم غشاوه وحينما كنت استنكر الامر هنا بهذا المنتدى كنتم تغضون الطرف عما اكتبه وبعض مواضيعي يحذف ويتم حظري ولا نصير ولا معين إلا الله لكنني لازلت اقول الحق الذي اراه حقا صائبا واستنكر المنكر متكلا على الله وعين عمار بالنار …
اين انتم حين غزا حزب اللات الايراني سوريا وصرح نصر اللات من انه ذاهب لحماية المراقد المقدسه وانتم تعلمون انه لايوجد مراقد شيعيه بسوريا ثم فيما لو وجد فهي لم تنتهك منذ 1400 سنه وكتبت هنا بهذا المنتدى مقالا ابين فيه الهدف الحقيقي لحزب اللات صرتم صم عمي بكم ثم حذف المقال واستمريت في تبيان الحقيقه بعدة مقالات وحصل ما توقعت وانتم تنظرون بما حل بمدينة القصير التي أبيدت عن بكرة أبيها ومسحت بالأرض لا لذنب جنوه إلا انهم من اهل ألسنه والجماعه والبعض منكم هنا بهذا المنتدى مبتهج بما تقوم به ايران من جرائم لم تقم بها حتى إسرائيل …
اين كنتم حينما احتلت ايران اليمن واخذت تقصف مكه والمدينه لم ارى منكم من قال كلمة استنكار لهذا الفعل والا ماكان عندكم حميه للإسلام حينها وتذكرتم الان الحميه الاسلاميه ونصرت الدين لأن ايران ذاقت نفس ما عملت ..
عجيب امركم وانحيازكم مع الباطل ..
كل ما ادخل المنتدى اجد إشارات بالعشرات تدعوني للمشاركه لمواضيع وعندما ألج إلى هذه المواضيع اجدها تمجد ايران وأتحاشاها ولا ارد احتراما لكم لكن زاد الماء على الطحين ..!
انتم تتذرعون في مواقفكم بنفس التذرع الايراني من انكم ضد الصهيونيه وضد اسرائيل وتؤيدون قصف ايران لدول الخليج لأنها في عرفكم دول متصهينه ووتتمنون لو تحتل ايران كل دول الخليج لدرجة انه هنا في هذا المنتدى شاهدت زملاء اعضاء يكتبوا (( اتمنى ان تحتل ايران كل دول الخليج )) والله تجاهلته ولم ارد عليه رفعة لنفسي ان ارد على واحد منضوي تحت عباءة الولائية الصفويه ..
اسرائيل عدو أزلي للإسلام منذ عهد رسول الله وحتى اليوم ولا نستغرب ما تقوم به لأنها عدو لكل مسلم لكن والله ثم والله في هذا الشهر الفضيل انها لم ترتكب جرائم ما يساوي واحد بالمائه من جرائم ايران الصفويه وإسرائيل ليست دوله تنشر عقيدتها بينما ايران تنشر عقيده بعيده عن الاسلام كل البعد ،، وانتم تعلمون ذلك !!
الوطن المغاربي العربي بداء من ليبيا وانتهاء بموريتانيا مرورا بتونس والجزائر والمغرب لايوجد فيها شيعي واحد قبل عام 1980 م والان انظروا كيف صار للشيعه الانجاس تواجد بها كيف جاءوا ؟!

ايران هي العدو للعرب والمسلمين وان تذرعت بجلباب الاسلام فهي اكبر عدو له وهي اشد عداوة للعرب بالذات من إسرائيل وانتم تعلمون ذلك لكن لغرض في نفوسكم وقفتم باطلا ضد العرب والمسلمون إلى جانب ايران بحجة انها تحارب الصهيونيه وحينما كانت شريكا للصهيونيه كنتم لاتطرقوا لما تتفوهوا به الآن حينما قام برايمر بتسليم العراق لايران لم نرى منكم مستنكرا وحينما سقط المالكي بالانتخابات فرضته اميركا رئيسا للوزراء ضد علاوي الذي نجح بالانتخابات وحينما انتهى دوره ورشحته الأحزاب الايرانيه بالعراق يكون رئيس للحكومه أسقطه ترامب بمجرد تغريده بتويتر رأيت بعضكم هنا يستنكر تدخل ترامب بالعراق انتم حججكم باطله ومواقفكم باطله ورؤاكم باطله وما بني على باطل فهو باطل ..

اين انتم من قصف ايران لدول الخليج واين هي القواعد الامريكيه وهي تركز في قصفها على آبار النفط والمطارات والمجمعات السكنيه هل منكم من نطق كلمة استنكار ..

نحن سنبقى نحن وانتم خلوكم فيما انتم فيه والله سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء واريد ان أخبركم امراً ربما لاتعلمون نحن نتمنى انتصار اسرائيل على ايران واذنابها لأن ايران هي العدو الأكثر خطرا .. وقولوا اللي تقولوه …
 
@aljentel
افتح موضوعا منفصلا وسأناقشك وأبين لك بالدليل والعلم من باع العراق ودمّره وكان سببا في خرابه.. وهم طبعا جيرانه السُنّة وعلى رأسهم الكويت وبقية دول الخليج ومصر والأردن.. الذين جلبوا التحالف الصهيوأمريكي وشاركوا فيه.. ومن ذلك التاريخ وهو جاثم على صدورهم..
التاريخ لا يرحم..
فلا تفسد موضوعي هذا بكلامك الذي لا سند له من منطق ولا علم ولا تاريخ..
وما تم فعله بالعراق تم فعله بليبيا والسودان.. وهي دول سُنّيّة... ولا رائحة فيها للشيعة.. فدعنا من هذا الشعار الوحيد الذي لا تملك غيره...
وأقصر..
أنتظر أن تفتح موضوعا يكون بيني وبينك نعود لجذور المشكلات وأساس البلاء.. على هذه الأمة.. إن شئت حتى منذ قيام دولة الكيان..
قال aljentel:
واريد ان أخبركم امراً ربما لاتعلمون نحن نتمنى انتصار اسرائيل على ايران واذنابها لأن ايران هي العدو الأكثر خطرا .. وقولوا اللي تقولوه …
يكفي كلامك هذا ليدينك..
هل أُصدقك أنت وأُكذّب رب العالمين الذي قال في كتابه العزيز:
" لتجدنّ أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود.. "
اتق الله يا رجل وعُد لرشدك..
وهو من قال:
" يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين "
 
لي رد هنا لم أسيء فيه لأحد بل وضحت الحقائق وفقط لماذا حذف ؟!
 
تعطوني أشاره وتدعوني للمشاركه ثم تحذفوا ردي اي قسمة هذه ؟!!
 
حينما تعجز عن الرد لأن الحقائق لايمكن مجابهتها بالتدليس تذهب لحذف الرد وحذف الموضوع ..تلك حيلة من لاحيلة له …
 
شكرا لإعادة ردي الف شكر وكما وعدت لن ارد فما لدي أوضحته في ردي وسأكتفي به …
 
دفاعهم عن ايران ليس حبا فيها ولكن بغضا في الخليج وأهله لانه الله حباهم بنعم يتمنون ربعها
الحسد ملأ قلوبهم فجعلهم يتمنون الشر لاهل الخليج واحتلال بلادهم و زوال النعم التي أنعم الله بها عليهم لترتاح نفوسهم البغيضة
لا تهمهم فلسطين ولا غير فلسطين هم همهم الاول كيف ينكسر الخليج كيف يخسر استقراره وأمنه وخيراته
حسن نصر الشيطان ظل 14 عاما في سوريا من قرية الى قرية يذبح في نساء المسلمين واطفالهم ورجالهم العزل بحثا عن باب القدس
وايران الشيطان الاكبر تردد الموت لامريكا والبطيخ لاسرائيل ثم تقصف اهل الخليج البحرين وعمان والكويت والسعودية
والحوثيين ظلوا سنين وهم يقولون نريد تحرير القدس لكن السعودية تمنعنا وعندما مات حسن نصر اللات ذهبوا الى لبنان ليعزوا في موته وكان بينهم وبين فلسطين بضع كليومترات فأين شعاراتهم ؟؟ تبخرت ها هي اسرائيل امامك وانتم على حدودها اين تحريركم للقدس
فلسطين وقضية فلسطين مجرد شعار ات يرددونها يضحكون به على السذج الذين يصدقونهم وقضية يتاجرون بها

و اليوم أنتم تذكرتم فلسطين عندما قصف الخليج تذكرتم فلسطين ونصرة فلسطين طيب ما الذي يمنعكم عن نصرة غزة وفلسطين
هل وقف الخليج حائلا بينكم وبين نصرتهم أذهبوا وناصروهم او أجلبوا العدو لبلادكم لتخفيف الحرب على ايران كما فعلت العراق

الكلام الانشائي لا يقدم ولا يؤخر أن كنتم صادقين فااللطريق الى فلسطين مفتوح وجنوب لبنان ينتظركم
 
ساره شكرا جزيلا على كلمة حق صدحتي بها فيمن يتجاهلها ….
 
ارجعي للأحاديث النبوية عن آخر الزمان والفتن التي تقع وربما ستغيرين رأيك..
إن كان عن الدماء فالكل متورط ولا براءة لأحد..
وقولي لنا إن كنت مطلعة: من دمر ليبيا والسودان ؟ والعراق من قبل ؟ ومن جلب الأمريكان الصهاينة إلى بلاد التوحيد وسائر جزيرة العرب..
الأحاديث الصحيحة واضحة جلية.. أن هلاك العرب سيجنونه على أنفسهم بتحالفهم مع أهل الكفر.. وأنهم سبجلبون الخراب على يثرب.. حتى لا تقام فيها شعائر ولا صلاة... ولم آتِ بشيء من عندي...
ابحثي..
لا علينا.. وأين دول الخليج من تحرير فلسطين.. إذن هم سواء.... في هذه النقطة...
// السؤال مُعاد لك ..
//
// في هذه معك حق الكلام الإنشائي لا يقدم ولا يؤخر..
أنصحك بالرجوع إلى أحاديث الفتن وآخر الزمان.. الصحيحة فقط منها..
وحاولي على ضوئىها تجلية الصورة.. واخرجي من بوتقة العصبية لجهة ما...
ستفهمين الكثير..
اللهم إني بلغتك... اللهم فاشهد..
 
