الأخ ❤️ الأخت ❤️ كنز جميل ثمين 💐 مُتصفّح متجدّد لهذه الرابطة المقدّسة 💐

أمير جزائري حر

نعمةٌ و.. هديّةٌ من اللّه أن يكون لكَ أخت..💐❤️ أن يكون لكِ أخ..❤️💪
نعمة لا يعرف.. أو لنقل يغفل عنها كثيرون.. و.. لا يحس بها إلا من حُرم منها..😥😔

نعمة الإخوة والأخوات.. و.. شغبهم 🤣 و.. مشاكساتهم..😁 هي نكهة مميزة تُضفى على الحياة الأسريّة..
سنخصّص هذا المتصفّح لما خفّ حمله وغلا ثمنه من كلام عن الأخ.. والأخت..

أبهرونا بـِ .. منقولاتكم.. وأيضا بالحكايا الجميلة من واقعكم عن أخواتكم وإخوتكم.. لعلنا ننفض الغبار ونُجلّي هذه الرّابطة الجميلة ونعيد لها بريقها وبهاءها..


تحديث 26 فيفري 2026

أول مشاركة..
جميلة جداً - بالنسبة لي- وكانت سبباً لافتتاح هذا المتصفح..
طفلة سألت أخاها: ما هو الحُبّ..؟ ❤️
فأجاب: أن تسرقي قطعة الشوكولاتة من حقيبتي كُلّ يوم.. وأبقى أضعها في نفس المكان..! ❤️💐
متصفح جميل

قيل :
فَإنّ الأُخْتَ فِي الدُّنْيَا رَبِيعٌ
‏وَمَا وَصْفُ العُذُوبَةِ فيها كَافِ
 
[ وفي قلب الأخ شيء يشبهُ الأب ]
[ الأخُت : اسم آخر للحُب وقِطعة من الأم ]
 
تقول إحداهنّ:
عندي أخت توأم نشبه بعضنا في كل شيء، ومن الصعب جدًا أن يفرّق بيننا أحد،
إلا أننّا نختلف في شيء، وهو أنّني أستحي كثيرًا على عكس أختي.
فعندما يأتي إلينا ضيوف أخجل أنا بأن أسلّم عليهم،
فتدخل هي تسلّم وتلقي التحية عليهم، ثمّ تخرج وتدخل مرّة ثانية لتسلّم عليهم على أساس أنّها أنا!
فكانت أمي هي الوحيدة التي تنتبه لنا!

:LOL::LOL::LOL:
 
الأخت بمثابة الأم فهي سند الأخ
انا عشت أيام مرة بعد مقتل اثان من اخوتي على يدي الارهاب
 
رحمهما الله وجعلهما من أهل الجنة وجمع بينكم يوم القيامة..
وسينال المجرمون جزاءهم.
 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات، أو ابنتان، أو أختان، فأحسن صحبتهن، واتقى الله فيهن فله الجنة» (رواه الترمذي).


وقال صلى الله عليه وسلم: «من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يمتن أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى» (رواه أحمد).
 
عيناكِ دمعُهما يُحَدِّرُ أدمعي
قُولي فديتُك ما الذي يُبكيكِ
بُوحي فديتُكِ يا حُشاشةَ أضلعي
وارمي همومَكِ في فؤادِ أخيكِ
لا تشتكي لسوايَ كي لا تُخدعي
كم ذارفٍ لكِ دمعَهُ يُؤذيكِ
أنا روضُكِ الزاكي فطِيبي وارتَعي
وتذكّري أني شبيهُ أبيكِ

الأخ مرآة صادقة
ينصحك بصدق
و يقف بجانبك بلا مصلحة
.....
 
الأخ سند في الشدائد
وجوده يخفف المصاعب
و يمنح القوة
....
 
الأخت صديقة العمر
تشاركك أفراحك أحزانك أسرارك
و تبقى بجانبك مهما تغيّر الناس
.....
 
الأخت هي النسخة الثانية من الأم
و إن اختلفت الملامح
....
 
ورحلت أختي
وفقدت رحمتي إلى الأبد

عشر سنين مضت يوم أن قبلتها قبلة الوداع
وإلى الآن ما زلت تحت وقع الصدمة........ لا أعلم ماذا أقول..
حسنا، لا بأس..
 
