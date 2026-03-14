نساء يعشقن العمل ويكرهن المهمات

بسم الله الرحمن الرحيم

من باب الإنصاف و معاملة النساء بالمساواة أضع بين أيديكم هذا الموضوع ، نساء ينافسن الرجال في المناصب و يحاربن للحصول عليها و بمجرد الحصول على هذا العمل تبدأ صيحاتهن أنهن نساء و لا يمكنهن الخروج في مهمات داخل الولاية أو خارجها و يلزمون بها الذكور فيا عجبا و يا أسفا، حقيقة لا أدري كيف يفكر هؤلاء هل الذكور أغبياء لدرجة أنهن يحاولن اللعب على أوتار الرجولة و العواطف، أقول آسف أخيتي طلبت المساواة و أعطاها لك القانون فبعد التوظيف لا يوجد فرق بين ذكر و أنثى كلنا نعمل لنحصل على راتب في آخر الشهر و هذا يعني أنكِ أيتها الموظفة ملزمة للخروج في مهمة و لو كانت في اي مكان و لا تذرفي أمامنا دموع التماسيح...حقيقة هذا ما عانيته تجد موظفة أقدم منك بخمسة سنوات تطلب من المدير أن يعفيها من المهمات لأنها إمرأة ثم تقوم أنت بجميع المهمات لتجدها في الأخير تترقى قبلك بحكم أقدميتها، تبا لأقدمية بدون عمل ....أريد نقاش هذا الموضوع و أريد أيضا من الذكور عدم التنازل لهن أردن العمل فاليخرجوا كما نخرج....يتمرمدوا كيما تمرمدنا لأننا في الأخير متساويان في نظر القانون .