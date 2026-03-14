نساء يعشقن العمل ويكرهن المهمات

سعد نايلي

بسم الله الرحمن الرحيم
من باب الإنصاف و معاملة النساء بالمساواة أضع بين أيديكم هذا الموضوع ، نساء ينافسن الرجال في المناصب و يحاربن للحصول عليها و بمجرد الحصول على هذا العمل تبدأ صيحاتهن أنهن نساء و لا يمكنهن الخروج في مهمات داخل الولاية أو خارجها و يلزمون بها الذكور فيا عجبا و يا أسفا، حقيقة لا أدري كيف يفكر هؤلاء هل الذكور أغبياء لدرجة أنهن يحاولن اللعب على أوتار الرجولة و العواطف، أقول آسف أخيتي طلبت المساواة و أعطاها لك القانون فبعد التوظيف لا يوجد فرق بين ذكر و أنثى كلنا نعمل لنحصل على راتب في آخر الشهر و هذا يعني أنكِ أيتها الموظفة ملزمة للخروج في مهمة و لو كانت في اي مكان و لا تذرفي أمامنا دموع التماسيح...حقيقة هذا ما عانيته تجد موظفة أقدم منك بخمسة سنوات تطلب من المدير أن يعفيها من المهمات لأنها إمرأة ثم تقوم أنت بجميع المهمات لتجدها في الأخير تترقى قبلك بحكم أقدميتها، تبا لأقدمية بدون عمل ....أريد نقاش هذا الموضوع و أريد أيضا من الذكور عدم التنازل لهن أردن العمل فاليخرجوا كما نخرج....يتمرمدوا كيما تمرمدنا لأننا في الأخير متساويان في نظر القانون.
 
المشكلة ليست رجلا أو امرأة، بل الضمير المهني والعدالة في توزيع العمل.
ففي كل إدارة توجد fiche de poste توضح مهام كل موظف في مجال تخصصه، وغالبا لا تحدد الجنس إن كان رجلا أو امرأة، كما يطّلع عليها الموظف ويوافق عليها عند إمضاء عقد العمل.
وكما توجد نساء يشتكين كما ذكرت، فقد صادفنا أيضا رجالا أكثر منهن في التباكي أو التهرب من بعض المهام، لذلك لا يصح تعميم الأمر على جنس دون آخر.
وفي النهاية، إذا كان هناك ظلم أو تفضيل غير عادل، فالحل ليس في مهاجمة النساء، بل في اللجوء إلى الطرق القانونية ككتابة شكوى أو تظلم للجهات المعنية للنظر في الأمر وتصحيحه.
وكنقطة أخرى بعيدا عن المشكل الذي تناولته وقلت أنه متساويين في الشغل فلتعلم أنه بعض المؤسسات لها نظام خاص بالمرأة و به لا تتساوى مع الرجل فلها بعض التخفيف (احكي على المجال الذي اعمل ضمنه)
أهلا أخي سعد.
رفقا بالقوارير يا رجل.. / أمزح معك..
في مجال عملي لا يوجد فرق بين المرأة والرجل... كل منهما يسمى: " مُوظّف" وبسّ..😁
وليس للمرأة امتياز ماعدا عطلة الأمومة وهي تقليد عالميّ.. لا اعتراض عليه..
 
