في ضيافة عضو 🏠 "ريحـان" اليوم الخامس و العشرون



مع دخول العشر الأواخر من رمضان، حاولت تنظيم وقتي للاستفادة القصوى من هذه الليالي المباركة.

بعد صلاة العشاء، وبعد نوم طفلي نمت قليلًا لاستعادة طاقتي، ثم استيقظت لأصلي، ثم عدت للنوم قليلًا قبل السحور. وعندما اقترب وقت السحور، استيقظت لأجهز الطعام ونتناوله باكرًا،ونتناول عادة أشياء خفيفة

بعض الأيام يستيقظ طفلي في وقت السحور

بعد أن يكون نام بشكل جيد فيصبح الجو لطيفا مع إبتساماته و حماسه



نحاول الإستعجال في تناول السحور حتى ندرك صلاة بضع ركعات قبل أذان الفجر ، هذه الصلاة قبل الفجر لها أثر خاص في قلبي؛ فهي تمنحني شعورًا بالسكينة والطمأنينة، وتجعل يومي يبدأ بالقرب من الله.

أشعر أن هذه اللحظات هي فرصة للحديث مع الله، للدعاء والاستغفار، ولطلب الخير لي ولعائلتي، فهي ساعة مباركة يكثر فيها قبول الدعاء ورفع الدرجات.

كما أنني ألاحظ كيف يؤثر هذا الوقت على باقي اليوم: قلبي أكثر هدوءًا، نفسي أكثر صبرًا، وطاقة يومي تتجدد. حتى لو استيقظ طفلي معي في هذه اللحظات، تصبح كل حركة حب وعناية، أعيش فيها روح رمضان الحقيقية بين العبادة والعائلة.



بعد ذلك أرتب أموري اليومية، وأهتم بطفلي وبالبيت، وبين الحين والآخر أحاول أن أعود لقراءة القرآن أو أستمع لشيء نافع.

ومع اقتراب وقت العصر يبدأ التفكير في الإفطار، فأدخل المطبخ وأحضر ما تيسر من الطعام، وغالبًا أحاول أن يكون بسيطًا.

ثم يأتي أجمل وقت في اليوم… لحظة الأذان، حيث نجتمع على الإفطار ونحمد الله على نعمه.

بعد الإفطار نصلي المغرب، ثم نقضي بعض الوقت مع العائلة، ومع صلاة العشاء والتراويح أشعر بجمال رمضان الحقيقي وهدوئه.

وفي هذه الأيام الأخيرة من رمضان أحاول أن أزيد من الدعاء والاستغفار، لعل الله يكتب لنا نصيبًا من ليلة القدر. ​