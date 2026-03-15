في ضيافة عضو 🏠 "ريحـان" اليوم الخامس و العشرون

ريحـان

ريحـان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌙

1773553080745.webp



كيف حالكم اليوم؟
وكيف تمضي أيامكم مع رمضان؟

يسعدني اليوم أن أستضيفكم في هذه الزاوية الجميلة، وأن أشارككم لحظات من يومي في هذا الشهر المبارك الذي ننتظره كل عام بلهفةٍ وحنين.
رمضان ليس مجرد أيام تمرّ، بل هو نفحات من الطمأنينة والسكينة، وأوقاتٌ نحاول فيها أن نكون أقرب إلى الله، وأن نجعل لأيامنا معنىً أجمل.
اليوم أحببت أن أفتح لكم نافذة صغيرة على تفاصيل يومي، لا شيء فيه استثنائي أو مثالي، بل هو يوم بسيط يشبه أيام الكثير منا… بين
عبادةٍ نحاول أن نحافظ عليها،
وأعمال يومية،
ولحظات عائلية دافئة.

سأحكي لكم عن يومي في اليوم الخامس والعشرين من رمضان كما أعيشه أنا، بكل بساطته وتفاصيله الصغيرة، منذ لحظات السحور الأولى إلى هدوء الليل بعد الإفطار.
هي مجرد مشاركة بسيطة، لكنها تحمل شيئًا من روح هذا الشهر الكريم، الذي يجعل حتى التفاصيل الصغيرة تبدو أجمل.
فمرحبًا بكم في يومي الرمضاني…

 
مع دخول العشر الأواخر من رمضان، حاولت تنظيم وقتي للاستفادة القصوى من هذه الليالي المباركة.
بعد صلاة العشاء، وبعد نوم طفلي نمت قليلًا لاستعادة طاقتي، ثم استيقظت لأصلي، ثم عدت للنوم قليلًا قبل السحور. وعندما اقترب وقت السحور، استيقظت لأجهز الطعام ونتناوله باكرًا،ونتناول عادة أشياء خفيفة
بعض الأيام يستيقظ طفلي في وقت السحور
بعد أن يكون نام بشكل جيد فيصبح الجو لطيفا مع إبتساماته و حماسه

نحاول الإستعجال في تناول السحور حتى ندرك صلاة بضع ركعات قبل أذان الفجر ، هذه الصلاة قبل الفجر لها أثر خاص في قلبي؛ فهي تمنحني شعورًا بالسكينة والطمأنينة، وتجعل يومي يبدأ بالقرب من الله.
أشعر أن هذه اللحظات هي فرصة للحديث مع الله، للدعاء والاستغفار، ولطلب الخير لي ولعائلتي، فهي ساعة مباركة يكثر فيها قبول الدعاء ورفع الدرجات.
كما أنني ألاحظ كيف يؤثر هذا الوقت على باقي اليوم: قلبي أكثر هدوءًا، نفسي أكثر صبرًا، وطاقة يومي تتجدد. حتى لو استيقظ طفلي معي في هذه اللحظات، تصبح كل حركة حب وعناية، أعيش فيها روح رمضان الحقيقية بين العبادة والعائلة.

بعد ذلك أرتب أموري اليومية، وأهتم بطفلي وبالبيت، وبين الحين والآخر أحاول أن أعود لقراءة القرآن أو أستمع لشيء نافع.
ومع اقتراب وقت العصر يبدأ التفكير في الإفطار، فأدخل المطبخ وأحضر ما تيسر من الطعام، وغالبًا أحاول أن يكون بسيطًا.
ثم يأتي أجمل وقت في اليوم… لحظة الأذان، حيث نجتمع على الإفطار ونحمد الله على نعمه.
بعد الإفطار نصلي المغرب، ثم نقضي بعض الوقت مع العائلة، ومع صلاة العشاء والتراويح أشعر بجمال رمضان الحقيقي وهدوئه.
وفي هذه الأيام الأخيرة من رمضان أحاول أن أزيد من الدعاء والاستغفار، لعل الله يكتب لنا نصيبًا من ليلة القدر.
 
مع أذان الفجر أؤدي صلاتي. أحيانًا أصلي مع زوجي جماعة في البيت،
صلاة الفجر اليوم كانت مميزة، لأن طفلي قرر يكون صَفّي الثاني يجلس بجانبي، كأنه يقول: أنا أيضا أصلي


IMG_20260315_064012.webp

قرأت ما تيسر من القران، وجعلت طفلي متعبا 🫠 بدل أن يجعلني هو متعبة(لأني لم أُعجل نومه )
بعد إحمرار تلك العيون قليلا 🥹 جعلته ينام مستسلما بسهولة 🩵
 
«أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

IMG_20260315_100536.webp


إخوتي، لا تنسوا صلاة الضحى، ركعتان أو أكثر بعد شروق الشمس، قبل الظهر.
هي وقت يُبارك فيه يومك، ويضاعف الله فيه الأجر، وقد ورد أن النبي ﷺ قال: «في كل مفصل من جسدك صدقة، وكل صباح ركعتان من الضحى تكفيها».
اجعلوا هذه الصلاة عادة، ولو ركعتين فقط، لتبدأوا يومكم بذكر الله وبركته.


بعد صلاة الفجر أنام قليلا وتكون مدتها على حسب استيقاظ طفلي طبعا اليوم لم أنم بعد الصلاة
 
d1d6abbba0328a0512d1eb3fb3902423.webp
 
يبدوا أنه لم يكن كافي استيقظ بعد سويعات قليلة لتبدأ معه أحد تفاصيل يومي في الغالب يكون الصباح له الاهتمام به و بأكله و كل حاجياته
 
صباح الخير عزيزتي ريحان 🌹
بارك الله لك في يومك هذا وسائر أيامك، وأسأل الله أن يجعله يوما مليئا بالطمأنينة والبركة، وأن تكوني بخير أنت وعائلتك دائما.

نسأل الله في هذه الأيام المباركة من أواخر الشهر الفضيل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يبلغنا ليلة القدر ويجعل لنا فيها نصيبا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار.
 
الاخت الطيبة واللماوية المخلصة ركيزة المنتدى والقلب النابض الذي يعطي ولايمن
يومك سعيد مبارك بالخيرات والمسرات
سعداء باستضافتك لنا في بيتك وفي أسرتك ومشاطرتنا تفاصيل يوم من ايامك الرمضانية المباركة جعله الله في ميزان حسناتك وبارك الله فيك وفي رب بيتك وحفظ الله طفلك وانعم عليه بالصحة الوافرة والفرحة الغامرة والنجاحات المتلاحقة
فنحن متابعون ومستمتعون وممتنون ولكِ بالخير ودوام السعادة راجون.

رمضانكم مبارك
 
الأن خرجانا من البيت الساعة 30 : 11 سنفعل مفاجئة لعمت طفلي أنس
لديها معرض هي تعرض ما صنعته بيدها لأول مرة سنقدم لها بعض الدعم
IMG-20260315-WA0052.webp

IMG_20260315_111832.webp
IMG_20260315_112124.webp
 
شكرا على للضيافة سيدة ريحان
سررنا بمتابعة يوم من ايامك الرمضانية
ربي يحفظ لك ولدك و عايلتك و ربي يبارك فيهم
ربي يوفقك
 
المكان الذي نذهب إليه في الجهة المقابلة للبحر الجهة الأوربية

IMG_20260315_114409.webp
IMG_20260315_114430.webp
 
أهلا و سهلا و مرحبا بكِ
الأخت الغالية @ريحـان
سعيدة باستضافتكِ لنا
الله يحضلك صغيرك أنس
في المتابعة
موفقة
....
 
حفظك الله ورعاك
 
IMG20260315114303.webp
 
عدنا والحمد لله
إخترنا واحد من تلك الصناديق وكنا من أوائل من يشتري كانت قيمة الدعم أكثر من قيمة الشراء

IMG_20260315_160011.webp



بعد صلاة الظهر جلستُ قليلًا مع القرآن، أقرأ ما تيسّر منه.
والآن حان وقت المطبخ لتحضير الإفطار، لكن كعادتي أبدأ أولًا بطعام طفلي الصغير.
 
الله يبارك لك في رمضان..
ويتقبل منكم ويعينكم..
متابعون.😁
ولو سمحتِ هل هناك اختلاف في العادات الغذائية في الإفطار والسحور بيننا وبينهم.. / تركيا كما أظن
 
رفع أذان المغرب مند ساعتين كسرنا صيامنا وتناولنا الإفطار و الحمدلله
 
صحّ فطوركم..
 
وعليكم السلام
صحا فطوركم ربي يتقبل إن شاء اللّه
حبييت الأجواء ماشاء اللّه، شكرا لمشاركتنا ❣️
وربي يحفظلك الكتكوت الصغير🤲🏻
 
صحا سحوركم
والله يخليلك طفلك ويسعدك به
عجبتني كثيرا صلاتك جماعه مع زوجك
الله يخليكم لبعض …
 
المواضيع المشابهة

الامين محمد
مسموع اليوم الخامس و العشرون
المشاركات
1
المشاهدات
413
إلياس
إلياس
جليلوس
  • مغلق
مسابقة رمضانيات اللمة اليومية <جاوب واربح الآن>| اليوم الخامس و العشرين
11 12 13
المشاركات
257
المشاهدات
18K
الورد الأحمر
الورد الأحمر
حفيدة الخنساء
  • مغلق
مسابقة رمضانيات اللمة اليومية <جاوب واربح الآن>| اليوم الخامس و العشرين
8 9 10
المشاركات
180
المشاهدات
17K
حفيدة الخنساء
حفيدة الخنساء
فريد أبو فيصل
  • مغلق
مسابقة رمضانيات اللمة اليومية جاوب وأربح الان .< اليوم الخامس و العشرون
28 29 30
المشاركات
590
المشاهدات
52K
زهرة الندى
ز
العودة
Top Bottom