في ضيافة عضو 🏠 "ريحـان" اليوم الخامس و العشرون

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم اليوم؟
وكيف تمضي أيامكم مع رمضان؟
يسعدني اليوم أن أستضيفكم في هذه الزاوية الجميلة، وأن أشارككم لحظات من يومي في هذا الشهر المبارك الذي ننتظره كل عام بلهفةٍ وحنين.
رمضان ليس مجرد أيام تمرّ، بل هو نفحات من الطمأنينة والسكينة، وأوقاتٌ نحاول فيها أن نكون أقرب إلى الله، وأن نجعل لأيامنا معنىً أجمل.
اليوم أحببت أن أفتح لكم نافذة صغيرة على تفاصيل يومي، لا شيء فيه استثنائي أو مثالي، بل هو يوم بسيط يشبه أيام الكثير منا… بين
عبادةٍ نحاول أن نحافظ عليها،
وأعمال يومية،
ولحظات عائلية دافئة.
سأحكي لكم عن يومي في اليوم الخامس والعشرين من رمضان كما أعيشه أنا، بكل بساطته وتفاصيله الصغيرة، منذ لحظات السحور الأولى إلى هدوء الليل بعد الإفطار.
هي مجرد مشاركة بسيطة، لكنها تحمل شيئًا من روح هذا الشهر الكريم، الذي يجعل حتى التفاصيل الصغيرة تبدو أجمل.
فمرحبًا بكم في يومي الرمضاني…
