اللّباس التّقليدي الجزائري للرّجال vs الوافد من هنا وهناك ؟! ما مشكلتنا نحن الجزائريون؟!

أمير جزائري حر
تحيّة طيبة..
ظاهرة متجددة.. تقلقني صراحة وهي ظاهرة الترويح.. ورواج الألبسة التقليدية من عباءات وقمصان الرجال.. الوافدة من مشارق الأرض ومغاربها..
هذا يقول لك: جلابية مغربية.. والآخر " عمانية" وهذا طقم " سعودي" ... والآخر يمني.. و " أفغاني" ...الخ ..الخ
وكلكم لاحظتم ذلك على مواقع الترويج وصفحات الإشهار.. في الفايس وغيره...
والسؤال الذي يطرح نفسه بحزن.. أليس لدينا زيّ يعبر عن هويتنا وأصالتنا.. ويجب أن نلتزم به.. ونروج له.. ونطوّره أيضا.. ليجمع بين الأصالة والحداثة.. ؟
كنت ذات مرة في العمرة.. فكنت ألاحظ الليبيين والمغاربة.. والمصريين.. وأهل الخليح بمختلف دولهم.. وأهل ماليزيا وأندونيسيا.. كلهم لهم لباس خاص تميزه.. وعمامة أو شماغ خاص... إلا الجزائريين..
لم أجد سوى إمام جزائري فقط كان يلبس العباءة الجزائرية والعمامة..
ما مشكلتنا ؟ ونحن على أبواب العيد... لماذا نسارع للانسلاخ من هويتنا ؟ إن صح التعبير لما فيه من القسوة..
هل من تفسيرات ؟
وما الواجب عمله ؟ ومن عليه التحرك ؟ لإرساء تقاليد وممارسات تجعلنا نتميز.. بما يخصنا.. على الأقل في المناسبات الكبرى..
هل الدول الأخرى تروج بين مواطنيها للباس دول أخرى..؟ أشك في ذلك!
..
