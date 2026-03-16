الأسرة الجزائرية والحب,, !!

اليوم أردت طرح فكرة طالما وددت كثيرا أن أسأل عنها ,,

وهي مفهوم الحب ليس كمصطلح بل كواقع بالنسبة للزوج والزوجة الجزائريين خاصة والأسرة عامة ..

لأننا في غالب الأحيان نجد أن الزوج أو الزوجة الجزائرية كثيري الشكوى من هذا الأمر

..

صحيح أننا قد نجد الشكوى نتاجا عن سوء فهم (الذي يشكو) للحب

فالمرأة تريد زوجا جزائريا بحلة تركية أو هندية

والرجل يريد امرأة كملت فيها كل صفات الجمال وأي جمال .. جمال فرنسي أو ألماني أو أمريكي وإضافة إلى ذلك يريدها كاملة الصفات الحسنة ولا تخطئ في شيء

طبعا هذا وارد كثيرا ولا يعَمم,,

لكن قد نجد بالفعل في كثير من الأحيان أن الشكوى تكون نتاج التقصير الفعلي في واجبات كل طرف بالنسبة للآخر لذلك تقل مظاهر الحب بين الزوجين ويلجأ البعض منهم كنتيجة إلى الصحوبية والأخدان ,,

وهنا قد تطرقت إلى الحب بين الزوجين ,, وأنتظر منكم معالجة موضوع الحب بين الآباء والابناء على حد سواء ولأختصر عليكم الطريق .. ما أود أن نتناقش حوله هو :

1- ما هو مفهوم الحب عند الشعب الجزائري كواقع ؟ وكيف يتم التعبير عنه وهل يُخجَل منه ؟

( المفهوم الذي أقصده هو كيف يفهم الشعب _عامة_ الحب وليس مفهومكم الخاص)

2- ماهي أسباب ترسخ هذه المفاهيم في الشعب الجزائري ؟

3- كيف تحب أنت أخي |أختي أن يكون زوجك لك في الحب ؟ وكيف ترى أن تكون أنت له ؟

4- ماهو العلاج الفعال لهذا الشعب الأبي لتسود المودة داخل أسرهم ؟ وإذا سادت مالذي سيتغير في واقعنا المعاش؟

5- حدثونا قليلا عن الحب كواقع بين الآباء والأبناء في الجزائر ؟ وأعطونا حلولا لما ترونه مشكلة ,,

أنتظر مشاركاتكم