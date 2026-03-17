في ضيافة صحابي العدد 27 و الأخير ... أُبيّ بن كعب رضي الله عنه

نزلنا ضيوفا عند سيدنا أُبيّ بن كعب رضي الله عنه
سيد القرّاء الذي كان من كبار علماء الصحابة و حافظي القرآن

دخلنا عليه فكان وجهه يفيض خشوعًا و هيبة
كأنما عاش عمره كله مع كتاب الله
جلسنا حوله فقال بصوتٍ يحمل أثر العلم و القرآن :

" يا إخوتي القرآن هو حبل الله المتين من تمسك به نجا و من أعرض عنه هلك "

حدثنا عن فضل القرآن و كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له :

" يا أُبيّ إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة "

فقال :
" اعلموا أن أعظم شرف يُعطى للعبد أن يكون قريبًا من كتاب الله حافظًا له و عاملًا به "

قلنا :
أوصنا يا سيد القرّاء

فقال :

" عليكم بتلاوة القرآن بتدبر فإنه نور القلوب و عليكم بتعليم القرآن لأهلكم و أبنائكم فإنه ميراث لا يزول
و اعلموا أن من جعل القرآن قائده قاده إلى الجنة "

خرجنا من عنده و قد تعلمنا أن القرآن ليس مجرد كلمات تُتلى
بل هو منهج حياة
و أن أعظم شرف أن يُذكر المرء عند الله بأنه من أهل القرآن

1773720534825.gif
 
مسك الختام..
ونِعمَ الاختيار..
حُقّ له أن يكون في سلسلة من ذكرتمونا بهم من الأخيار.. وهو من صحب القرآن وكان من الأبرار..
اللهم ارض عنه وارفع درجته عندك
...
واغفر لنا أجمعين واجعلنا ممن شملهم عفوك.. يا عفُوّ يا كريم..
..
 
