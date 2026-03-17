في ضيافة صحابي العدد 27 و الأخير ... أُبيّ بن كعب رضي الله عنه



نزلنا ضيوفا عند سيدنا أُبيّ بن كعب رضي الله عنه

سيد القرّاء الذي كان من كبار علماء الصحابة و حافظي القرآن



دخلنا عليه فكان وجهه يفيض خشوعًا و هيبة

كأنما عاش عمره كله مع كتاب الله

جلسنا حوله فقال بصوتٍ يحمل أثر العلم و القرآن :



" يا إخوتي القرآن هو حبل الله المتين من تمسك به نجا و من أعرض عنه هلك "



حدثنا عن فضل القرآن و كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له :



" يا أُبيّ إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة "



فقال :

" اعلموا أن أعظم شرف يُعطى للعبد أن يكون قريبًا من كتاب الله حافظًا له و عاملًا به "



قلنا :

أوصنا يا سيد القرّاء



فقال :



" عليكم بتلاوة القرآن بتدبر فإنه نور القلوب و عليكم بتعليم القرآن لأهلكم و أبنائكم فإنه ميراث لا يزول

و اعلموا أن من جعل القرآن قائده قاده إلى الجنة "



خرجنا من عنده و قد تعلمنا أن القرآن ليس مجرد كلمات تُتلى

بل هو منهج حياة

و أن أعظم شرف أن يُذكر المرء عند الله بأنه من أهل القرآن

