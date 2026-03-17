ام أمينة
في ضيافة صحابي العدد 27 و الأخير ... أُبيّ بن كعب رضي الله عنه
نزلنا ضيوفا عند سيدنا أُبيّ بن كعب رضي الله عنه
سيد القرّاء الذي كان من كبار علماء الصحابة و حافظي القرآن
دخلنا عليه فكان وجهه يفيض خشوعًا و هيبة
كأنما عاش عمره كله مع كتاب الله
جلسنا حوله فقال بصوتٍ يحمل أثر العلم و القرآن :
" يا إخوتي القرآن هو حبل الله المتين من تمسك به نجا و من أعرض عنه هلك "
حدثنا عن فضل القرآن و كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له :
" يا أُبيّ إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة "
فقال :
" اعلموا أن أعظم شرف يُعطى للعبد أن يكون قريبًا من كتاب الله حافظًا له و عاملًا به "
قلنا :
أوصنا يا سيد القرّاء
فقال :
" عليكم بتلاوة القرآن بتدبر فإنه نور القلوب و عليكم بتعليم القرآن لأهلكم و أبنائكم فإنه ميراث لا يزول
و اعلموا أن من جعل القرآن قائده قاده إلى الجنة "
خرجنا من عنده و قد تعلمنا أن القرآن ليس مجرد كلمات تُتلى
بل هو منهج حياة
و أن أعظم شرف أن يُذكر المرء عند الله بأنه من أهل القرآن