سحب كأس إفريقيا من السنغال ! هل هو قرار صائب ؟ وما ارتداداته على الكرة الإفريقية !؟

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخب السنغال واعتباره خاسراً أمام المغرب في النهائي 3-0..

وجاء القرار بعد قبول استئناف الاتحاد المغربي لكرة القدم الذي اعتبر السنغال انتهك المادتين 82 و 84 من نظام كأس أمم إفريقيا.

وكان المنتخب السنغالي فاز في النهائي في 18 كانون الثاني/يناير الماضي، على صاحب الضيافة منتخب المغرب بعد التمديد 1-0، وفق ما أعلنت الهيئة مساء الثلاثاء،

وقررت لجنة الاستئناف، بعد تلقيها اعتراضاً من الاتحاد المغربي، "اعتبار المنتخب السنغالي خاسراً في المباراة النهائية"، على أن تعتمد "النتيجة على أساس 3-0" لصالح المغرب، وفق ما جاء في البيان..
والسؤال: هل هذا القرار في مصلحة القارة ؟ ألن تكون له ارتدادات سلبية؟
وبأي قلب وعقل يقبل الإخوة المغاربة كأسا بهذا الأسلوب.. لا طعم ولا لون..
شعب كامل فرح واحتفل في وقته...
والآن تسلب منه الفرحة..
هي في نهاية المطاف ليست سوى لُعبة..
هل يحدث هذا في إفريقيا فقط ؟ أم سبق وحدث مثل هذا في كأس قارية أخرى؟

أرجو أن يتم تناول الموضوع بنقاش هادئ.. هادف .. هادي.. دون تشنجات ولا تجاوزات.. في جو يسوده الاحترام و صفر انفعال..

تحديث 13 مارس 2026 //

