زكاة الفطر… طُهرةُ الصيام في ظلال حديث 25 رمضان 1447هـ

مع اقتراب ختام شهر رمضان، يشرع الله تعالى لعباده عبادة جليلة تختم هذا الموسم الإيماني، عبادة تجمع بين تطهير النفس وإدخال السرور على الآخرين… إنها زكاة الفطر، التي لم تُفرض عبثًا، بل جاءت رحمةً بالقلوب وتزكيةً للأعمال،ومن رحمة الله بنا أن بيّن لنا ذلك في حديثٍ نبويٍّ عظيم، حيث قال ﷺ

عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم " زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات".

حين نتأمل قول النبي ﷺ: "طُهرةً للصائم من اللغو والرفث"، ندرك أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو جهاد للنفس، وقد يقع فيه الإنسان في تقصير أو زلل في الكلام أو السلوك، فتأتي زكاة الفطر جبرًا لهذا النقص، وتطهيرًا لما علق بالروح من شوائب.

ثم ينتقل الحديث بنا إلى بُعد آخر عظيم:



"وطعمةً للمساكين"

وكأن الإسلام لا يكتفي بإصلاح الفرد، بل يربطه بمجتمعه، فيجعل فرحة العيد شاملة، لا يُحرم منها فقير ولا محتاج. إنها رسالة رحمة، عنوانها: لن يفرح الأغنياء وحدهم.

كما يوجهنا النبي ﷺ إلى أهمية الوقت، فيقول:

"من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة..."

فهنا تتجلى قيمة الالتزام والاتباع، فليست العبادة مجرد أداء، بل أداء في الوقت الذي حدده الشرع.

أما تأخيرها بعد الصلاة، فيفقدها خصوصيتها، وتصبح صدقة كسائر الصدقات.

وفي ذلك تربية للمسلم على الحرص والانضباط، وعدم التساهل في الفرائض.