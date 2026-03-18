شهر رمضان ... ضيف كريم يرحل و يترك الأثر
رمضان مدرسة إيمانية عظيمة
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودّعه بالدعاء قائلاً :
" اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحومًا و لا تجعلني محرومًا الحمد لله على التمام و الحمد لله على البلاغ الحمد لله على الصيام و القيام اللهم اجعلنا مِمن صام الشهر إيمانًا و إحتسابًا "
و هكذا نتعلم أن وداع الشهر لا يكون بالحزن على انقضائه فحسب
بل بالشكر على التمام و البلاغ
و الحمد على نعمة الصيام و القيام
و الرجاء في القبول و الرحمة
فمن أدرك ليلة القدر فقد فاز بأجر عظيم و من ختم رمضان بالإستغفار و الدعاء فقد أحسن الوداع
إن رمضان ليس مجرد أيام مضت بل هو زاد للطريق و إمتحان للثبات بعده
فليكن وداعنا له بالعمل الصالح و حفظ أثره في حياتنا اليومية حتى نكون من المرحومين لا من المحرومين