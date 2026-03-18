القواعد الأمريكية في الخليج والمنطقة & نظرة عن كثب

المقال منقول عن صفحة الدكتور خليل العناني المحلل السياسي كاتب وباحث في العلوم السياسية.

يقول الدكتور:

./..احيانا تضطر لتأكيد بديهيات العلم والمعرفة….لذلك هذا درس أكاديمي بسيط حول احدى الزوايا المهمة فيما يجري حاليا من اجل الفهم فقط!_______________القواعد الأمريكية في الخليج والمنطقةلفهم الوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي اليوم، لا يكفي النظر إلى القواعد الحالية، بل يجب تتبع المسار التاريخي الذي بدأ بشكل تدريجي وهادئ، ثم تحوّل إلى شبكة عسكرية كثيفة وحضور دائم يقترب في طبيعته من احتلال غير مباشر وتحكم في القرار الأمني والعسكري في المنطقة.سأحاول تبسيط هذا الموضوع عبر مجموعة من الأسئلة الأساسية والإجابة عليها كما يلي:أولاً: متى بدأ الوجود العسكري الأمريكي في الخليج؟يمكن تقسيم تطور هذا الوجود إلى أربع مراحل رئيسية:ما قبل 1971 (المرحلة البريطانية):حتى انسحاب بريطانيا من “شرق السويس” عام 1971، كانت لندن هي القوة الأمنية الرئيسية في الخليج، ولم يكن للولايات المتحدة وجود عسكري مباشر دائم.1971–1990 (مرحلة الفراغ الاستراتيجي):بعد الانسحاب البريطاني، تبنت واشنطن سياسة “الركيزتين” (إيران في عهد الشاه + السعودية)، مع الاعتماد على الحلفاء المحليين دون إنشاء قواعد عسكرية مباشرة.1990–2003 (مرحلة التمركز العسكري):شكّلت حرب الخليج عام 1991 نقطة التحول الكبرى، حيث بدأت الولايات المتحدة في إنشاء قواعد عسكرية دائمة، خاصة في الكويت، السعودية، البحرين، وقطر.2003–الآن (مرحلة الشبكة العسكرية المتكاملة):بعد غزو العراق، توسع الانتشار الأمريكي ليصبح شبكة إقليمية مترابطة تشمل قواعد جوية وبحرية وبرية ومراكز قيادة، تعمل بشكل متكامل عبر المنطقة.——————-1980 — البداية الحقيقية (سلطنة عمان)قبل إنشاء قواعد دائمة، وقّعت سلطنة عمان عام 1980 اتفاقية مع الولايات المتحدة تُعرف باتفاقية “تسهيلات الوصول العسكري”، وذلك في سياق حدثين مفصليين: الثورة الإيرانية عام 1979، والغزو السوفيتي لأفغانستان في العام نفسه. وفي هذا السياق أعلن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر “مبدأ كارتر”، الذي اعتبر الخليج منطقة حيوية تستوجب التدخل العسكري الأمريكي عند الضرورة.بموجب هذه الاتفاقية، حصلت الولايات المتحدة على استخدام:- جزيرة مصيرة (قاعدة لوجستية وجوية)- قاعدة ثمريت الجوية- تسهيلات لاحقة في الدقموتكمن أهمية عمان في موقعها الجغرافي: خارج مضيق هرمز، مطلة على المحيط الهندي، وبعيدة نسبياً عن التهديد الإيراني المباشر، ما جعلها أول موطئ قدم عملي للوجود العسكري الأمريكي في الخليج.————————-1991 — التحول إلى قواعد دائمةمع حرب الخليج، انتقلت الولايات المتحدة من مرحلة “الوصول” إلى مرحلة “التمركز العسكري المباشر”، لتبدأ ببناء بنية تحتية عسكرية ثابتة في المنطقة.===================ثانياً: ما هو حجم الانتشار العسكري الأمريكي الحالي في المنطقة؟عدد الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط: يتراوح بين 40 ألف و50 ألف جنديعدد المواقع العسكرية: نحو 19 موقعاًالقواعد الدائمة الرئيسية: حوالي 8 قواعدالقيادة المسؤولة:القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، ومقرها الأمامي في قطر====================ثالثاً: ما هو التوزيع الجغرافي للقواعد الأمريكية في المنطقة؟قطر:قاعدة العديد الجوية: أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة منذ 1996، تضم نحو 10–13 ألف جندي، وتُعد مركز القيادة الجوية للعمليات.قاعدة السيلية: مركز لوجستي ضخم لتخزين المعدات.———الكويتمعسكر عريفجان: مركز رئيسي للقوات البرية.قاعدة علي السالم الجويةمواقع دعم قرب الحدود العراقيةعدد القوات: أكثر من 13,500 جندي—————البحرين:قاعدة الجفير البحرية (المنامة): مقر الأسطول الخامس الأمريكي منذ 1995، وتشكل مركز العمليات البحرية في الخليج.—————السعودية:قاعدة الأمير سلطان الجوية (الخرج): أعيد تفعيلها عام 2019، وتضم منظومات دفاع جوي مثل باتريوت وثاد.قاعدة خميس مشيط: تُستخدم أحياناً كتسهيلات مشتركة.الوجود الأمريكي فيها مرن ومتغير حسب الأزمات.—————-الإمارات:قاعدة الظفرة الجوية (أبوظبي): مركز رئيسي للطائرات المتقدمة والاستطلاع.موانئ الفجيرة وجبل علي: مراكز دعم لوجستي للأسطول الأمريكي.__________سلطنة عمان:لا توجد قواعد دائمة، لكن هناك تسهيلات في صلالة، مسقط، ثمريت، والدقم كما اشرنا سابقا.________العراق:قاعدة عين الأسد (الأنبار): من أكبر القواعد الأمريكية.قاعدة أربيل الجويةوجود أقل في قواعد مثل بلد والتاجي بعد 2020.___________سوريا:قواعد في الشمال الشرقي (الحسكة ودير الزور) لدعم “قوات سوريا الديمقراطية”.قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن والعراق.__________الأردن:قاعدة الأزرق الجويةقاعدة موفق السلطي وتستخدم كنقطة دعم لعمليات العراق وسوريا.======================رابعاً: لماذا هذا الانتشار الكثيف؟يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية في الآتي:تأمين الطاقة العالميةحماية تدفق النفط وتأمين مضيق هرمز، باعتباره شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي.احتواء إيران (كان هذا في الماضي أما الان فالهدف ضربها وتدميرها)التوزيع الجغرافي للقواعد يُظهر بوضوح أنها تشكل طوقاً عسكرياً يحيط بإيران ويعمل كأداة ردع.حماية إسرائيلالوجود العسكري يوفر دعماً لوجستياً وعمقاً استراتيجياً للعمليات المرتبطة بأمن إسرائيل.السيطرة على طرق التجارةالقواعد البحرية تضمن السيطرة على الخليج والبحر الأحمر والمحيط الهندي.إدارة الحروب والعمليات الإقليميةتُستخدم القواعد لإدارة عمليات عسكرية مباشرة أو غير مباشرة في العراق، سوريا، واليمن، وأفغانستان سابقاً.================خامساً: لصالح من هذه القواعد العسكرية والحضور الأمريكي الكثيف في المنطقة؟✔ تخدم:المصالح الاستراتيجية الأمريكية (الهيمنة، الطاقة، الردع)أمن إسرائيلالنظام الدولي الذي تقوده واشنطن✖ ولا تخدم بالضرورة:الأمن الكامل للدول الخليجيةالاستقرار طويل المدى في المنطقة=================ماذا كشفت الحرب الحالية بالنسبة لهذا التواجد العسكري الكثيف في المنطقة؟!وجود هذه القواعد لم تحم دول الخليج.وجود هذه القواعد هو عبء على دول الخليج وجعلها طرفا مباشرة في الحرب الأمريكية-الاسرائيلية على ايراننشر الفوضى والخراب والدمار وعدم الاستقرار في المنطقة=======================واخيرا: ايه العمل؟!الإجابة واضحة ولو مش واضحة شوف طبيب بصر وبصيرة .وبس خلاص!