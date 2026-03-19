أقوال و همسات عن: الدّنيا.. & الحياة & الوُجود.. @ من الدّين والفلسفة وكل حكمة..

المتصفّح مُتاح للجميع..

كل من له شيء عن الدنيا والحياة والوجود.. يضعه هنا..

من تجربة شخصية.. ممّا قرأ أو سمع..

من أي وعاء..

وبعد فهذه أول مشاركة لي..

قلت..

الدنيا مُجرّد مَمرّ .. مَعْبَرَة // لذلك قال الصّالحون: اعبروها .. و لا تعمُرُوها

هي مهما كثرت آلامها وأحزانها ومآسيها لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة ...

فهي تؤول إلى الصّفر بلغة الرياضيات.. اذا حسبناها بـ كسر فيه بسط و.. مقام ..

ضع في البسط عشرات من السنين يعيشها الشخص في الدنيا.. مهما كبُر ذلك الرقم.. ففي المَقَام في دار المُقام حياة أبدية لا نهائية..

المطلوب من الإنسان التطلُّع للأمام.. والمُضيّ قُدُماً.. وعدم الالتفات إلى الخلف.. ولا التّأسّف على ما فاته..

يعني كيما يقول المثل الشعبي: اللّي تَتْلَفْتُو.. اجْرِيهْ..

ويقولون: لو لم يلتفت الغزال.. لما أدركه الأسد..



