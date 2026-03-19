🔴تسريبات ليلة الشك الجزائرية 🇩🇿😂🫶🏻

أم إسراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حرب "التيليكوموند"
تلقى العايلة كامل ملمومة قدام التلفزيون، والوالد شاد التيليكوموند "الجزائرية الثالثة" والقنوات الإخبارية. وأي واحد يهدر يسكّتوه: "اسكتوا يرحم باباكم خلو نسمعوا الشيخ واش راه يقول!".

إشاعات "الفيسبوك"
قبل ما تعلن اللجنة رسمياً، يبداو "التسريبات" الخيالية:
واحد يقول: "خالي راه يخدم في البريد والمنشور راه واجد!"
وواحد يقول: "السعودية عيّدوا، بصح حنا رانا نستناو في الهلال يدخل للأجواء الجزائرية!"

حالة الطوارئ في الكوزينة
غير يقولوا "غدوة العيد"، تنقلب الدار ثكنة عسكرية:
الأم تبدا اللمسات الأخيرة تاع "المقروط" و"الغريبية".
البنات يبداو "التحريجة" اللخرة تاع التوجاد والترتيب.
وصوت "الروبو" (خلاط الحلويات) يولي هو الموسيقى التصويرية تاع السهرة.

قضيان "الدقيقة اللخرة"
هذيك الخرجة الأسطورية تاع الرجال باش يشريو الخبز، الحليب، والمشروبات (السيليكتو والحمود بوعلام لازم يكونوا حاضرين). وتلقى الحفافين (الحلاقين) فاتحين حتى للـ 4 تاع الصباح، والغاشي داير "لاشين" (طابور) غير باش يحسن "تحديد اللحية" تاع العيد.

ريحة "البخور" والقهوة
كاين عائلات غير يثبت العيد، يطلقوا البخور في الدار ويبداو يوجدوا في سينية العيد. وريحة القهوة تبدا تطلع من الليل، والدراري الصغار يبداو يقيسوا في "قش العيد" (ملابس العيد) للمرة المليون قبل ما يرقدوا.
هذي هي الأجواء اللي تخلينا نحسوا بصح بلي العيد راهو لحق!

زيدو من عندكم كشما نسيت
بعثتهالي شيماء @ذات الشيم شاركتكم بها 😁🫶🏻
 
هههههههه
ولدي حتى يطلعوا الشيوخة و يقولوا غدوة العيد
و بعدها يقولوا يا اسلام غدوة العيد روح للكوافير حفف شعرك هههههه
يعني حتى اخر لحظة يروح يقص شعره هههههه
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هههه أكديلي على يقيسوا حوايجهم للمرة المليون 😂
يارب نعيدوا بالصحة والهناء 💞
 

