[ موضوع مُوحَّد للتبريكات ] ~ || هُنِيْتُمُ العِيدَ في أنسٍ و أطيَابِ .. صحّا عيدكم [ تبَــادل تهَاني عِيد الفِطر المُبَـارك ] ||~

عساكم بخير

و أموركم على خير ما يرام



"

عيدٌ وعيدٌ وعيدٌ صرنَ مجتمعة

وجه الأحبة ويوم العيدِ والجمعة

"



سُمّيَ العيدُ عيدًا لعودهِ و تكرره ،

و قيل لأنه يعود كل عامٍ بفرحٍ مُجدّد ، و قيل تفاؤلًا بعوده ..



ف‏

الحمد لله

على التمام ،

الحمد لله

على الصيام و القيام ،

الحمد لله

الذي أكرمنا ، و أنعمَ علينا ، و جعلنا مُسلمين ..



بداية .. عيدُ الفطرِ

أخي/أختي اللماوي(ة)

هو يومُ الفرحِ المشروعِ بعد إتمامِ عبادةٍ عظيمةٍ -

صيامُ رمضان

-

و هو من شعائرِ الإسلامِ الظاهرةِ التي شرعها اللهُ لهذه الأمة



إن كنتَ اجتهدتَ في رمضان ، فالعيدُ بشارةُ خيرٍ لك ،

و إن قصَّرتَ ، فبابُ التوبةِ مازال مفتوحًا



قال اللهُ تعالى:

﴿

وَلِتُكۡمِلُوا۟ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

﴾ / البقرة : 185



[

أحيـوا سنّـة التكبيــر:

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله

الله أكبر ، الله أكبر ، و لله الحمد

الله أكبر كبيرا ، و الحمدُ لله كثيرا و سبحان الله بكرةً و أصيلا

]





=====

أهنئكم فأقول ..

عيدكم مبارك جميعًا

"

تَقَبَّلَ اللَّهُ بِالغُفرَانِ طَاعَتَكُمْ

وَزَادَكُم بِالتُّقَىٰ عِزًّا وَإِيمَانَا

وكلُّ عِيدٍ وعَينُ اللَّهِ تحرُسُكُم

حتَّىٰ يعُودَ لكُم بالخَيرِ أزمَانَا

"





ثم .. هذا الموضوع [

خاص

] بتهاني عيد الفطر المبارك

فكل عام و أنتم بخير



أحيوا سنة التكبير

وعظّموا شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

لكم الخط ..