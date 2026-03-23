هل يستخلص المسلمون عربهم وعجمهم الدروس من الحرب على إيران..؟!

أمير جزائري حر

هذه الحرب على إيران مُعلّمة..
لمن يريد أن يتعلم..
ويعتبر
هذا العالم لا يحترم إلا الأقوياء..
قبل قليل حسب قناة الجزيرة..
بوساطة مصرية تركية عمانية
تم تعليق العمليات المزمع توجيهها لمنشآت الطاقة في إيران..
ستنتهي الحرب وتخرج منها إيران شامخة الرأس..
ولا عزاء للمنبطحين والمتصهينين..
وعلى الدول العربية والإسلامية أن تستفيق.. و تشكل حلفا جديدا.. بعيدا عن أمريكا وروسيا والصين.. وعن الصهيونية..
عليهم الاعتماد على مقدّراتهم وبناء أنفسهم..
بأنفسهم.
ودرس أخير وهام جدا..
أمريكا ليست بذلك البعبع الذي كانوا يخوفوننا به.. ولا ربيبتها إسرائيل..
إن كانت دولة واحدة محاصرة منذ 47 عاما أوجعتهم.. فما بالكم لو اتحدت الدول العربية والإسلامية على قلب رجل واحد..
ستصير قوة ضاربة..
تحديث 13 مارس 2026 //

عن قناة الجزيرة قبل لحظات..
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:
- أجرينا محادثات مع إيران على مدى اليومين الماضيين كانت جيدة ومثمرة للغاية
- محادثاتنا مع إيران تناولت التوصل إلى حل كامل وشامل لأعمالنا العدائية في الشرق الأوسط
- أصدرت أوامر بتأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام
- المحادثات المعمقة والمفصلة والبناءة مع إيران ستستمر طوال هذا الأسبوع
لا أظن انهم سيختلصون الدوري اذا أرادوا ذلك عليهم الصباح الجامعة العربية
 

لا أظن انهم سيختلصون الدوري اذا أرادوا ذلك عليهم الصباح الجامعة العربية
أهلا أخي فادي @فادي محمد
الحامعة العربية مجرد هيكل.. وهي مؤسسة أنشأتها بريطانيا للتحكم في القرار العربي..
على الجادّين والواعين من العرب والعجم المسلمين أن يتحركوا خارج ذلك الهيكل الذي يعرقل فقط.. مثله مثل بقية المؤسسات الأممية التي لم تعد لها فائدة..
وعدد ما شئت:
الأمم المتحدة
مجلس الأمن
محكمة العدل الدولية
الجنائية الدولية..
كل تلك المؤسسات أُفرغت من محتواها ولم يعد يلتفت لها الأقوياء....صرنا في عالم القوي يأكل الضعيف..
وأوكرانيا.. والسودان وليبيا واليمن.. وفنزويلا.. وكوبا.. والأقليات المسلمة المضطهدة ... الخ أمثلة على أنك لن تأخذ حقك عن طريق تلك المؤسسات..

