~|| ♡ اقتباسات & خربشات ❀ .. مدونة استثنائية قلمية .. بخط يدي ✒ ||~



أهلا بكم

عساكم بخير



تجدون هنا

استثناءً صغيرًا ..

زاوية جانبية منّي



اقتباسات مرّت بي ..

أو ربما مررتُ أنا بها

كلمات اخترتها لأنها تشبهني ..

أو لأنني تمنيت يومًا لو أنني من كتبها



لكن ما يميزها أنها

بخط يدي ..

بما فيه من ارتباك ، من ميلان ، من شطبٍ خفيف ،

من انحناءة زائدة ..

من لحظات توقّف ..

يحمل جزءًا من شيء

لم أستطع قوله بوضوح



أعترف .. لن تكون هذه المدونة واضحة ،

و لا مرتبة



لكنها -

على الأقل

-

صادقة بما يكفي

لتبقى ..

ذكرى





تحية طيبة