قصيدة & شيطانُ العرب

أمير جزائري حر

هذا الخسيس أصلهُ..
أجلّ منه بغلهُ..
بل البغالُ أجملُ..
- معذرة لها -
وفيّة لطبعها...
إن حُمّلت..
أو رُكبت لا تجفلُ..
أمّا الخسيسُ الأخطلُ..
فخبثهُ وعارهُ مُجلجلُ..
نتانةٌ فاح بها..
تعافُها المزابلُ..
وقال مِمّا قالهُ:
(جُلودنا غليظة..
ولحمُنا لا يُؤكلُ..
مُرٌّ..) فذي حقيقةٌ..
وقولهُ مُسجّلُ..
ديارهُ صيّرها..
لأهل كُفرٍ..
بيوت دُعرٍ..
لكلّ فسقٍ محفلُ..
في الأرض يسعى مفسداً..
وللخراب يبذلُ..
أمواله سخيّة لا يبخلُ..
سُودانُنا دمّرهُ..
ذات اليمين والشّمال يقتُل..
سُحقا لهُ..
إبليس منه أفضلُ..
وجاءنا بديانةٍ..
عن الصّراط يعدلُ..
سمّاها باسم طاهر..
باسم الخليلِ علّهُ..
لبعضنا يُضلّلُ..
يا ربّ عجّل موتهُ..
ومثلهُ له الجحيمُ تَعجلُ..

المواضيع المشابهة

A
قصيدة عن اللغة العربية
المشاركات
1
المشاهدات
507
وهبwhpyـي
و
ي
قصيدة عن الثورات العربية للشاعر أحمد مطر
المشاركات
3
المشاهدات
678
حكاية قمر
حكاية قمر
ا
: قصيدة زنزانة الحب بالايطالية مترجمة الى العربية
المشاركات
1
المشاهدات
5K
manel milissa
M
A
قصيدة للشاعر العربي محمد المداحي بعنوان تاريخ تيارت
المشاركات
0
المشاهدات
785
alilarbi
A
م
الثورات العربية احياء للطائفية في قصيدة لأمير مكة المكرمة
المشاركات
13
المشاهدات
1K
sima111
S
العودة
Top Bottom