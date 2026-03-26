قصيدة & شيطانُ العرب

هذا الخسيس أصلهُ..

أجلّ منه بغلهُ..

بل البغالُ أجملُ..

- معذرة لها -

وفيّة لطبعها...

إن حُمّلت..

أو رُكبت لا تجفلُ..

أمّا الخسيسُ الأخطلُ..

فخبثهُ وعارهُ مُجلجلُ..

نتانةٌ فاح بها..

تعافُها المزابلُ..

وقال مِمّا قالهُ:

جُلودنا غليظة..

ولحمُنا لا يُؤكلُ..

مُرٌّ

) فذي حقيقةٌ..

وقولهُ مُسجّلُ..

ديارهُ صيّرها..

لأهل كُفرٍ..

بيوت دُعرٍ..

لكلّ فسقٍ محفلُ..

في الأرض يسعى مفسداً..

وللخراب يبذلُ..

أمواله سخيّة لا يبخلُ..

سُودانُنا دمّرهُ..

ذات اليمين والشّمال يقتُل..

سُحقا لهُ..

إبليس منه أفضلُ..

وجاءنا بديانةٍ..

عن الصّراط يعدلُ..

سمّاها باسم طاهر..

باسم الخليلِ علّهُ..

لبعضنا يُضلّلُ..

يا ربّ عجّل موتهُ..

ومثلهُ له الجحيمُ تَعجلُ..

