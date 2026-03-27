إيران وإسرائيل …

طبلت الشعوب العربيه وتراقصت فرحا من المحيط إلى الخليج حينما نجحت ثورة الخميني في ايران وكانت اغلب الدول العربيه تدعم الخميني علنا بما فيها منظمة التحرير الفلسطينيه وأنطلت على أمة لا إله إلا الله تقية الخميني وجوقته وهو ليس إلا عميلا اسرائيليا موافق لإسرائيل على جميع شروطها وهي من إشترطت على الخميني تعيين مهدي بازرقان رئيسا للحكومة وحينما قام بإنزال علم سفارة إسرائيل ورفع علم فلسطين على سارية السفاره طار ياسر عرفات للخميني يقبل يديه مباركا هذه الخطوه ، ولم يمضي وقت كثير حتى تكشفت هذه الحقائق بعد ضجت إيران قيت وعرف الساسه العرب حقيقة الخميني بعد إرساله الخليه تلو الخليه لتفجير مكه اثناء تأدية الحج ، ظهر وبان الخميني على حقيقته .. من انه عميلا اسرائيليا وعدو لدود لكل مسلم وخاصة العرب منهم ، بعد مضيء اربع عقود من الزمن اختلفت ايران وإسرائيل وتجاوزت ايران الشروط وأخلت بها وحدث خلاف جوهري بينهما وقامت إسرائيل بحرب ضد الخميني وجوقته ..

وبعد قيام ايران الخميني بغزو دول الخليج مجتمعة بما فيها صديقته الخاصة سلطنة عمان لم يفرق بينها مبينا حقده الدفين وما كان يضمره تقية أظهره علنا ،، أصبحت العرب العاربه والمستعربه تدرك خطر ايران وانه عدو اكثر من عداء اسرائيل لها وتتمنى انتصار إسرائيل على ايران وكل صاروخ يضرب بني صفيون تتراقص العرب فرحا لعله يقضي على هذا العدو المجرم الذي احتل أوطانها وعاث فيها فسادا ونهب ثرواتها وشكل الجيوش فيها من أبنائها ويصرف عليهم من ثروات بلادهم .. نعم نتمنى ان تنتصر إسرائيل واميركا على ايران وتكفي العرب وديارهم شره ، فلا لوم على عربي تمنى ذلك لأنه ادرك متأخرا مدى العداوة الإيرانية المضمرة ،، نسأل الله ان تدمر إسرائيل واميركا ايران تدميرا كاملا وتقضي على جميع ذيولها وعملائها في لبنان والعراق واليمن كما قضي عليهم في سوريا بعدما كانوا يرفعوا شعار (( لن تسبأ زينب مرتين )) أين هي زينب واين شعارهم ؟!! نعم نحن أمة لا إله إلا الله مع إسرائيل واميركا ضد العدو الصفوي المشرك وعلى النابحين من الأذناب والخونة و الذيول الصفويه ان ينبحوا ملء حناجرهم فلن تكون لهم عندنا قيمه حتى يكون لقطف السيجار المرمي قيمه وعلى الله المتكل وليخساء الخاسئون ….