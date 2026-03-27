Tama Aliche
أتذكر فقط قوتي و عدد المحاولات
و كم أنني وحيدة تنام على قصص تكتبها
مع من يبدأ هذا الصراخ ..؟
ستكون
انتفاضة لم تبق على الورق
هيا لنكون اليوم عند هذا الحد
لا صبرٌ ولا تنازلات ، لقد انتهى ..
انتهى أن أكون من يحافظ على الصلة التي عشنا بها
يا صديقتي التي حَفَرتُ عند بابها آلامي ، فضحكت
مرة استخفافا بهم ، ومرات حزنت لأجلي ..
يا من كنتم السند الكاذب ، و حكاية الدمآء الواحدة
اليوم ماترونه هي جثة تحيا تحت غطائها بهدوء ،
وعند ذلك الحد صنعت عالمها ..
لكي تتنفس ألوانها في صمت ، لا تلمس أخطاء أحد
، ولا أحد يدخلها بين الجميع فتُرمى بالأصابع ..
يا بيت الذكريات المسمى باسم أبي ، عبارة
يستعملها الجميع لاثبات انتسابهم للمكان ،
ولها رائحة "شوية صرف" ، لا يعرفون
فيه معنى التخلي ..
وهكذا بانوا أكثر ، خلاوني نفهم ،
لكن وين أنا بينهم ..؟
صرفي غايب ما عرفت نحكي ، لأنه نعرف غير الملام
نخاف يقولو ما يلومك غير اللي يحبك ..
خليتها ساكتة ، صابرة هذي الطفلة مازالت تعرف
النهار اللي فيه تبكي تتخبى ..
علاش شكون مزال يستشفى ..؟
يا قلبي مازال تشوف ما زال ..
إذا سامحت ربحت ، وإذا بقات نارك شاعلة محال
تبرى ..
لكن أنا حبيتها تحرق ، كيما بدات تخلاص .
