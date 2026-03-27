أتذكر فقط قوتي و عدد المحاولات



و كم أنني وحيدة تنام على قصص تكتبها



مع من يبدأ هذا الصراخ ..؟



ستكون



انتفاضة لم تبق على الورق





هيا لنكون اليوم عند هذا الحد



لا صبرٌ ولا تنازلات ، لقد انتهى ..



انتهى أن أكون من يحافظ على الصلة التي عشنا بها





يا صديقتي التي حَفَرتُ عند بابها آلامي ، فضحكت



مرة استخفافا بهم ، ومرات حزنت لأجلي ..





يا من كنتم السند الكاذب ، و حكاية الدمآء الواحدة







اليوم ماترونه هي جثة تحيا تحت غطائها بهدوء ،



وعند ذلك الحد صنعت عالمها ..





لكي تتنفس ألوانها في صمت ، لا تلمس أخطاء أحد



، ولا أحد يدخلها بين الجميع فتُرمى بالأصابع ..





يا بيت الذكريات المسمى باسم أبي ، عبارة



يستعملها الجميع لاثبات انتسابهم للمكان ،





ولها رائحة "شوية صرف" ، لا يعرفون



فيه معنى التخلي ..





وهكذا بانوا أكثر ، خلاوني نفهم ،



لكن وين أنا بينهم ..؟





صرفي غايب ما عرفت نحكي ، لأنه نعرف غير الملام



نخاف يقولو ما يلومك غير اللي يحبك ..





خليتها ساكتة ، صابرة هذي الطفلة مازالت تعرف



النهار اللي فيه تبكي تتخبى ..





علاش شكون مزال يستشفى ..؟





يا قلبي مازال تشوف ما زال ..





إذا سامحت ربحت ، وإذا بقات نارك شاعلة محال



تبرى ..





لكن أنا حبيتها تحرق ، كيما بدات تخلاص .





Tama Aliche

























































​