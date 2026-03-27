حبيتها تحرق ..

Tama Aliche

أتذكر فقط قوتي و عدد المحاولات

و كم أنني وحيدة تنام على قصص تكتبها

مع من يبدأ هذا الصراخ ..؟

ستكون

انتفاضة لم تبق على الورق


هيا لنكون اليوم عند هذا الحد

لا صبرٌ ولا تنازلات ، لقد انتهى ..

انتهى أن أكون من يحافظ على الصلة التي عشنا بها


يا صديقتي التي حَفَرتُ عند بابها آلامي ، فضحكت

مرة استخفافا بهم ، ومرات حزنت لأجلي ..


يا من كنتم السند الكاذب ، و حكاية الدمآء الواحدة



اليوم ماترونه هي جثة تحيا تحت غطائها بهدوء ،

وعند ذلك الحد صنعت عالمها ..


لكي تتنفس ألوانها في صمت ، لا تلمس أخطاء أحد

، ولا أحد يدخلها بين الجميع فتُرمى بالأصابع ..


يا بيت الذكريات المسمى باسم أبي ، عبارة

يستعملها الجميع لاثبات انتسابهم للمكان ،


ولها رائحة "شوية صرف" ، لا يعرفون

فيه معنى التخلي ..


وهكذا بانوا أكثر ، خلاوني نفهم ،

لكن وين أنا بينهم ..؟


صرفي غايب ما عرفت نحكي ، لأنه نعرف غير الملام

نخاف يقولو ما يلومك غير اللي يحبك ..


خليتها ساكتة ، صابرة هذي الطفلة مازالت تعرف

النهار اللي فيه تبكي تتخبى ..


علاش شكون مزال يستشفى ..؟


يا قلبي مازال تشوف ما زال ..


إذا سامحت ربحت ، وإذا بقات نارك شاعلة محال

تبرى ..


لكن أنا حبيتها تحرق ، كيما بدات تخلاص .


